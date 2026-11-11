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Casque

Sports (3)

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Sports

Écouteurs de sport True Wireless à conception ouverte

TAA6709BK/00
  • Maintien True Wireless à conception ouverte
  • Conduction aérienne
  • Protection contre la poussière et l’eau IP55
  • Jusqu’à 28 heures d’autonomie
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Casque sport sans fil

TAA4216BK/00
  • Coussinets de coque lavables
  • Léger et robuste
  • Protection contre la poussière/eau IP55
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Écouteurs-boutons de sport avec micro

TAA1105BK/00
  • Transd. 15 mm pour un son clair
  • crochets auriculaires
  • Câble de 1,2 m
  • Résistance à la sueur (IPX2)
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