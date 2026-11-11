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Casque
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Sports
Note
Spécialement conçu pour
Le Sport (2)
Caractéristiques
Waterproof (2)
Sans fil Bluetooth (1)
Couleur
Noir (2)
Écouteurs de sport True Wireless à conception ouverte
Casque sport sans fil
Écouteurs-boutons de sport avec micro
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