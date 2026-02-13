Payez plus tard avec Klarna
TAA1009RD/10
De la campagne à la ville
Restez concentré grâce à ces écouteurs résistants à la sueur qui n'entravent pas les mouvements et produisent un son net et des basses puissantes. Les ailettes flexibles maintiennent les écouteurs en place. Le fil de 1,2 m est d'une longueur idéale si vous gardez votre téléphone dans votre poche.
Transducteurs de 12 mm pour un son limpide
Tours d'oreille conçus pour un ajustement parfait
Câble de 1,2 m
Résistance transpi./éclaboussures IPX4
Les transducteurs en néodyme de 12 mm parfaitement réglés produisent un son clair, tandis que les évents de basses améliorent les performances des basses. Les écouteurs s'insèrent confortablement dans l'oreille, sans appuyer sur le canal auditif.
Ces écouteurs légers sont dotés de tours d'oreille flexibles et profilés qui vous permettent de les ajuster afin d'obtenir un maintien sûr et confortable. Vous êtes libre de bouger sans craindre qu'ils ne tombent à un moment crucial.
Avec la télécommande intégrée à 3 boutons incluse, ce casque est simple et agréable d'utilisation. Passez des appels téléphoniques, parcourez vos playlists et sollicitez votre assistant vocal sans toucher votre smartphone.
4.0
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
P.A.
13/02/2026
Nederland
Geweldig setje dat ik zoek!
Geweldige oordopjes! Eindelijk iets dat goed blijft zitten. Het geluid is prima en goed verstaanbaar voor mij. Dolgraag zou ik meer zulke setjes hebben, maar ze zijn er niet meer!
Pour
Past prima, duidelijk geluid bij telefoneren, makkelijk in gebruik
Contre
Niet meer te krijgen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 1000 series TAA1009RD Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon
Date of Use 2025-01-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 1000 series TAA1009RD Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon
Date of Use 2025-01-13
Sneeuwkabouter
21/06/2025
Nederland
Goede pasvorm, matig geluid.
De pasvorm is erg fijn, eindelijk oordopjes die wel blijven zitten. Voor 5 euro is het natuurlijk niet realistisch om hele hoge verwachtingen te hebben, maar vergeleken met de Philips oortjes die ik eerst had (de kleine ronde die je echt in het oor drukt) hebben deze aanzienlijk slechter geluid. Het klinkt een beetje onderwater-achtig. Verder luister ik graag op een hoog volume, en waar de andere dit makkelijk konden, stellen deze ook een beetje teleur. Helaas waren de andere niet verkrijgbaar bij de action en reizen zonder muziek is echt een straf dus ik moest deze wel kopen. Niet perse een aanrader dus tenzij het geluid je niet heel veel uitmaakt.
Cet avis concerne le produit 1000 series TAA1009DG Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon
Date of Use 2025-05-21
Cet avis concerne le produit 1000 series TAA1009DG Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon
Date of Use 2025-05-21