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Arrêté
Ressentez les basses, visualisez les rythmes.
Avec les écouteurs intra-auriculaires Philips HX1, les basses se ressentent et se voient. Faites la fête en rendant votre musique visible ! Soyez son cœur battant et lumineux grâce à ce casque à LED clignotantes.
HP 8,6 mm/conception semi-fermée
Intra-auriculaire
Le port Bass Reflex améliore les basses grâce à des évents augmentant l'efficacité du système avec les basses fréquences.
Contrôlez facilement la visibilité de la musique avec le commutateur des LED situé sur le boîtier de pile intégré.
4.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
WeirdFragments
27/04/2018
Sverige
Bra LED-hörlurar, saknar bara volymkontroll & mikrofon.
Köpte precis hörlurarrna. De funkar väldigt bra med LED-ljusen samt ljudet. Däremot saknas det bara volymkontroll och mikrofon, hade det funnits så hade det varit de bästa hörlurarna jag köpt!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHX10 Hörlurar
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Cet avis concerne le produit SHX10 Hörlurar