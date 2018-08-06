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Arrêté
SHS3300WT/10
Basses puissantes
Goûtez au son Bass Beat distillé par ces mini-écouteurs spécialement conçus pour le confort, la stabilité et les performances.
HP 15 mm/conception arrière ouverte
Tour d'oreille
D'un format compact, pour un plus grand confort d'utilisation, mais suffisamment volumineux pour offrir un son puissant et clair, le haut-parleur de 27 mm a la taille idéale pour un plaisir d'écoute sans distorsion.
Les évents Bass Beat assurent la circulation de l'air pour une meilleure qualité sonore et des basses plus profondes.
La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés du casque Philips garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. Ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.
4.3
sur 5
4
Avis
100%
recommandent ce produit
KbecaArqueiro
06/08/2018
Portugal
O melhor auricular de sempre
O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHS3300BK Auscultadores
Oui, je recommande ce produit
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Aash
14/12/2017
United Kingdom
Best buy ever
I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.
Cet avis concerne le produit SHS3300BK Headphones
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Baen
30/05/2023
Deutschland
Super Klang
Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .
Pour
Hervorragender klang u sitzt gut
Contre
Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHS3300WT Kopfhörer
Date d'utilisation 2021-05-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHS3300WT Kopfhörer
Date d'utilisation 2021-05-30