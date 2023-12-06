Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Assistance
SHK1030/00
Arrêté
Le casque Philips répond-il aux exigences en termes de régulation de volume?
Je reçois une légère décharge d'électricité statique lorsque j'utilise mes écouteurs Philips
Comment entretenir mon casque ou mes écouteurs Philips ?
Comment nettoyer mon casque Philips ?
Comment protéger l’ouïe des enfants lors de l’utilisation d’un casque Philips ?
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit