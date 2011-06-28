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Arrêté
Conçue pour les enfants
Les mélomanes en herbe adeptes de musique nomade vont adorer le casque Philips SHK1030 spécialement conçu pour les enfants. Le confort est toujours optimal, et le volume est plafonné à 85 dB, pour plus de sécurité.
Supra-aural
Bleu et vert
Cet arceau simple et ergonomique est entièrement réglable afin de s'adapter à toutes les têtes d'enfants, quel que soit leur âge.
Le casque pour enfant garantit un niveau sonore sans danger pour votre enfant. Le volume est plafonné à 85 dB pour un plaisir en toute sécurité.
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il améliore la sensibilité acoustique ainsi que le rendu des basses, et garantit un son à la fois pur et équilibré.
4.7
sur 5
3
Avis
100%
recommandent ce produit
pasebval
28/06/2011
France
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHK1030 Casque pour enfants
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHK1030 Casque pour enfants
Cor1999
20/05/2012
Nederland
Super voor kinderen, met geluidscontrole
Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHK1030 Kids headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHK1030 Kids headphones
peterv38
21/12/2011
Nederland
Leuk kleurrijk ding
Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHK1030 Kids headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHK1030 Kids headphones