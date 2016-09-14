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Arrêté

Casque Bluetooth®

SHB5950WT/00

3.6

| (23) Avis

Musique sans fil en toute liberté, son puissant

Débarrassez-vous de toute attache grâce à ces écouteurs tour de cou sans fil. Les écouteurs Philips UpBeat Metalix Pro sont dotés de haut-parleurs de qualité pour des basses puissantes, et d'embouts ovales pour le confort. Les écouteurs métallisés offrent un supplément de raffinement et d'élégance professionnelle.

Voir tous les avantages

Tour de cou ultra léger, stable et confortable

Musique sans fil en toute liberté, son puissant

  • HP 8 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

  • Câble plat

Un vernis brillant, à la fois élégant et protecteur

Un vernis brillant, à la fois élégant et protecteur

Un vernis de haute qualité brillant crée un aspect profilé tout en ajoutant une surface de protection supplémentaire.

Conception ergonomique grâce à l'insertion d'un embout ovale

Conception ergonomique grâce à l'insertion d'un embout ovale

Un embout à conduit acoustique ovale assure un confort ergonomique qui s'adapte parfaitement à la forme de l'oreille.

Étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs

Les écouteurs ultra-compacts s'intègrent parfaitement à l'intérieur de l'oreille, assurant une étanchéité qui bloque les bruits extérieurs.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 5

23

Avis

14/09/2016

France

France

Excellent casque

J'ai acheté ce casque qui est parfait pour mon utilisation. Le son est d'excellente qualité, basses profondes, le son est clair et d'une grande amplitude, pour écouter de la musique ou regarder des films, c'est vraiment top. Le "magique" du produit est son bluetooth : On se le pose autour du coup (très léger, matière agréable, on ne le sens même pas), on le connecte, et avec la portée de 10 mètres, on est libre, avec les commandes intégrées au casque en sus. L'autonomie est vraiment correcte, la charge rapide. Je ne le quitte jamais. Pour ceux qui cherchent un produit du type, je recommande.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB5950BK Casque Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB5950BK Casque Bluetooth®

09/08/2017

España

España

Calidad de sonido impresionante

Por lo que había visto por internet eran los auriculares inalámbricos a elegir dado su relación de calidad/precio comparados con otras buenas marcas. Desde luego si lo comparas con uno de una marca de 3ª marca, vale MUCHO la pena de pagar su precio. La calidad del sonido me ha sorprendido, es ESPECTACULAR la potencia, nitidez, la calidad de los graves y agudos, de verdad, impresionante.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB5950BK Auricular Bluetooth

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14/09/2017

Sverige

Sverige

Perfekta kompisen till din iPhone 7/iPhone 7 Plus

Jag är jättenöjd med mina. Sitter bra och man glömmer snabbt att man har dem om halsen. Alltså upplever jag dem inte som klumpiga. Laddar snabbt och håller länge. ett måste om du äger en iPhone 7/ Iphone 7 plus =) ett rent nöje att använda dessa=) Tack Philips för denna underbara produkt:)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB5950WT Bluetooth Headset

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