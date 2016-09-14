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Arrêté
SHB5950WT/00
Musique sans fil en toute liberté, son puissant
Débarrassez-vous de toute attache grâce à ces écouteurs tour de cou sans fil. Les écouteurs Philips UpBeat Metalix Pro sont dotés de haut-parleurs de qualité pour des basses puissantes, et d'embouts ovales pour le confort. Les écouteurs métallisés offrent un supplément de raffinement et d'élégance professionnelle.
HP 8 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Câble plat
Un vernis de haute qualité brillant crée un aspect profilé tout en ajoutant une surface de protection supplémentaire.
Un embout à conduit acoustique ovale assure un confort ergonomique qui s'adapte parfaitement à la forme de l'oreille.
Les écouteurs ultra-compacts s'intègrent parfaitement à l'intérieur de l'oreille, assurant une étanchéité qui bloque les bruits extérieurs.
3.6
sur 5
23
Avis
ChaBerlioz
14/09/2016
France
Excellent casque
J'ai acheté ce casque qui est parfait pour mon utilisation. Le son est d'excellente qualité, basses profondes, le son est clair et d'une grande amplitude, pour écouter de la musique ou regarder des films, c'est vraiment top. Le "magique" du produit est son bluetooth : On se le pose autour du coup (très léger, matière agréable, on ne le sens même pas), on le connecte, et avec la portée de 10 mètres, on est libre, avec les commandes intégrées au casque en sus. L'autonomie est vraiment correcte, la charge rapide. Je ne le quitte jamais. Pour ceux qui cherchent un produit du type, je recommande.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5950BK Casque Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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TheRockCano
09/08/2017
España
Calidad de sonido impresionante
Por lo que había visto por internet eran los auriculares inalámbricos a elegir dado su relación de calidad/precio comparados con otras buenas marcas. Desde luego si lo comparas con uno de una marca de 3ª marca, vale MUCHO la pena de pagar su precio. La calidad del sonido me ha sorprendido, es ESPECTACULAR la potencia, nitidez, la calidad de los graves y agudos, de verdad, impresionante.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5950BK Auricular Bluetooth
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5950BK Auricular Bluetooth
Johan1988Dz
14/09/2017
Sverige
Perfekta kompisen till din iPhone 7/iPhone 7 Plus
Jag är jättenöjd med mina. Sitter bra och man glömmer snabbt att man har dem om halsen. Alltså upplever jag dem inte som klumpiga. Laddar snabbt och håller länge. ett måste om du äger en iPhone 7/ Iphone 7 plus =) ett rent nöje att använda dessa=) Tack Philips för denna underbara produkt:)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5950WT Bluetooth Headset
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5950WT Bluetooth Headset
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