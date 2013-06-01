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Arrêté
SCF651/27
2 pièces
Débit nouveau-né
0 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
3.5
sur 5
11
Avis
SEV04
01/06/2013
France
PRODUIT EXCELLENT
CE PRODUIT A ETE MAGNIFIQUEMENT CREE PAR CONTRE UN SEUL BEMOL ATTENTION A CETTE TETINE POUR LES NOUVEAUX NES EN EFFET AVEC DU LAIT MATERNELLE LE DEBIT EST EXCELLENT MAIS BEAUCOUP TROP RAPIDE AVEC DU LAIT EN BOITE
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF651/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF651/27 Tétine Natural
Tommykit
13/04/2019
Suomi
pelasti vauvani
suosittelen, tämä tuote kaikille alle 5 kuukautta ikäisille .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF651/27 Natural nipple
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF651/27 Natural nipple
Houtman
03/11/2017
Nederland
Aanrader voor pasgeboren baby’s
Mijn baby was een rand-prematuur. Ivm weinig moedermelk heb ik deze speen goed kunnen gebruiken samen met borstvoeding. Om en om. Mijn baby had er geen moeite mee. Enige nadeel is als je de speen op grote fles zet, dat het nopje naar binnen gaat na 5 min zuigen, door zich vacuüm te trekken.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF651/27 Natural-speen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF651/27 Natural-speen
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011