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Tétines de biberon
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Note
Type de biberon
Tétines de biberon (6)
Âge
3 mois et + (2)
Série
Biberons Natural (1)
Avent Natural à Réponse NaturelleLot de 2 tétines débit 5 - Extra rapide
Avent Natural à Réponse NaturelleLot de 2 tétines débit 4 - Rapide
Avent Natural à Réponse NaturelleLot de 2 tétines débit 2 - Lent
Avent Natural à Réponse NaturelleLot de 2 tétines débit 3 - Moyen
Avent Natural ResponseTétine
Avent Natural à Réponse NaturelleLot de 2 tétines débit 1 - Extra lent
Avent Natural à Réponse NaturelleLot de 2 tétines débit 6 - Liquides épaissis
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