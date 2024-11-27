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Philips Avent Natural ResponseTétine

SCY960/03

4.6
| (69) Avis | 94% recommandent ce produit
Chaque bébé est unique
Grâce à ce lot, trouvez le débit adapté à votre bébé et changez facilement le rythme de la tétée en fonction de ses besoins, tout au long de sa croissance. L'âge est donné à titre indicatif, car chaque bébé a son propre rythme de tétée.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Trouvez le débit adapté à votre bébé

Chaque bébé est unique

  • Tétine Natural Response

  • Assortiment de tétines

  • 3 pièces

  • Tétine à débit moyen, tétine à débit rapide, tétine à débit extra rapide

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine à Réponse Naturelle s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour déglutir et respirer, le lait s’arrête aussi.

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.

Il est important de trouver la tétine adaptée

Il est important de trouver la tétine adaptée

Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.

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4.6

sur 5

69

Avis

94%

recommandent ce produit

27/11/2024

France

France

Tétines au top

Les tétines Philips est idéales pour les nourrissons de 1mois et plus. Elles sont souples et le débit est bien adapté. Les tétines sont vraiment de qualité.

Pour

La souplesse

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen

26/11/2024

France

France

Tétines idéal pour un allaitement mixte

J'ai choisi cette note puisque les tétines sont je trouve de très bonnes qualités. Elles sont douces et agréables au toucher tout comme facile à laver. Pas de problème de colique pour mon bébé avec ces tétines. Je recommande vivement ce produit à tous les parents qui souhaitent réaliser un allaitement mixte. Mon fils n'a eu aucun mal à passer du sein au biberon ou du biberon au sein!

Pour

Imitation du sein, douce, facile à laver

Contre

Aucun en ce qui me concerne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen

25/11/2024

France

France

Superbe tétine

Ces tétines de biberons sont tout simplement formidable. Elles conviennent parfaitement à un bébé allaité. Grâce à ses tétines, l’allaitement mixte est possible ! Aucune gêne ressentie de la part de mon fils, la matière est parfaite . Je recommande vivement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural à Réponse Naturelle SCY963/02 Lot de 2 tétines débit 3 - Moyen

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  1. Par rapport à l'emballage précédent.

  2. Sur la base des ventes annuelles mondiales de lots de tétines, en tenant compte du poids net de l'étui à tétine en plastique.

  3. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011.