Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Biberons et tétines
Toutes les séries
Philips Avent Tétine Natural
Arrêté
Assistance
SCF651/27
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Mode d’emploi
Tout (7)
Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Pourquoi les tétines et sucettes Avent sont-elles en silicone plutôt qu'en latex ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
Quelle tétine Natural Philips Avent d'origine convient le mieux à mon bébé ?
Pour quel type de nourriture puis-je utiliser la tétine à débit variable ?
Ma tétine Natural ou Natural Response Philips Avent s'écrase.
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Réparation et échange
Faites réparer ou remplacer un produit défectueux
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider