ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Casque hi-fi sans fil

Arrêté

Assistance

Casque hi-fi sans fil

SBCHC8440/00

Casque hi-fi sans fil

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 453.8 kB
  • 4 December 2023

Manuel d’utilisation

  • PDF fichier, 2.3 MB
  • 29 November 2023

Foire aux questions

Dépannage