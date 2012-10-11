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Arrêté

Casque hi-fi sans fil

SBCHC8440/00

4.3

| (10) Avis | 100% recommandent ce produit

Musique sans fil

Oubliez les fils et goûtez aux plaisirs de la musique en toute liberté grâce à votre casque FM stéréo sans fil.

Voir tous les avantages

Rechargeable

Musique sans fil

  • Transmission FM

  • Rechargeable

Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée.

Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.

Élimine toute distorsion du son au niveau du signal d'entrée

Ce circuit électronique « intelligent » règle automatiquement la sortie audio sur le volume le mieux adapté, afin d'éviter toute distorsion du son et garantir un plaisir d'écoute total.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 5

10

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

11/10/2012

France

France

très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge

cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

16/10/2011

France

France

Un très bon produit

J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

11/12/2021

Nederland

Nederland

fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van

prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is

Pour

alles

Contre

geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Date d'utilisation 2019-12-11

Oui, je recommande ce produit

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Date d'utilisation 2019-12-11

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