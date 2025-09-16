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Rasoirs visage
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Limited Edition 9000 Series Rasoir électrique en acier de qualité spatiale
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S9980/54
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Que signifient les symboles sur mon rasoir Philips S9000 ?
Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
Mon téléphone est-il compatible avec l'application Philips GroomTribe ?
Quelle mousse/quel gel utiliser avec mon rasoir Philips ?
Limited Edition 9000 SeriesSupport
AccessoriesQuick Clean Pod
SH91Têtes de rasage de rechange
Cartouche Quick Clean Pod
ShaverAccessoire pour la barbe réglable 1 à 5 mm
ShaversSocle de charge
ShaversModule de nettoyage
Shaver Pochette
ShaversCapot de protection
ShaversBrosse nettoyante
Mon rasoir Philips ne se charge pas.
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips
Je ne parviens pas à connecter mon rasoir Philips à l'application GroomTribe
J'ai des problèmes de peau après avoir utilisé mon rasoir Philips
Mon rasoir Philips ne fonctionne pas
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