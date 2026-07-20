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Un rasage au plus près de la peau
Lames de précision en acier de qualité spatiale
Capteur Pressure Guard
Têtes flexibles 360-D
Jusqu'à 5 ans de garantie*****
Forgées dans un acier de qualité spatiale haute performance et conçues pour s’auto-affûter pendant 2 ans, les lames rotatives à 360 degrés coupent les poils dans toutes les directions, en respectant la pousse naturelle des poils.
Notre technologie rotative unique et brevetée Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu'à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau.
Il est essentiel d'exercer la bonne pression pour obtenir un rasage de près qui respecte la peau. Les capteurs avancés du rasoir détectent la pression que vous exercez et le voyant innovant vous indique lorsque vous appuyez trop fort ou trop peu. Pour un rasage personnalisé optimal.
4.4
sur 5
2375
Avis
87%
recommandent ce produit
Patou88
20/07/2026
France
Acheteur vérifié
Excellent rasoir
J’aime beaucoup ce rasoir qui rase très bien et tout en douceur. En plus agréable à tenir et un beau look
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9201/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-06-15
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9201/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-06-15
Ggatulysse
07/07/2026
France
Acheteur vérifié
Excellent rasoir
Excellent rasoir , il y a quelques années , j avais essayé un Phillips mais trop de rougeurs. De ce fait je le suis retourné sur un braun mais mais au vue des prix de la grille pour changer j ai repris un Phillips 9000 1 et la , le top rasé de très prêt et presque pas de rougeurs qui se calment rapidement . Je vous conseil ce rasoir qui est vraiment parfait .
Pour
Rasé facilement et rapide
Contre
Aucune
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-06-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-06-29
pas de pseudonyme
07/06/2026
France
Acheteur vérifié
tres bon produit
a tout le monde car ce produit est est tres recommandale
Pour
Rasages vite et bien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-04-27
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-04-27
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport au modèle Philips Series 9000 précédent
Par rapport au matériau sans revêtement
Basé sur les utilisateurs du Philips Series S7000 et de l'application Philips Shaving en 2019
* * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage vs à de l'eau dans la cartouche
* * * Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.