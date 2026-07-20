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  • Un rasage de près exceptionnel* sur le long terme
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Limited Edition 9000 SeriesRasoir électrique en acier de qualité spatiale

S9980/54

4.4
| (2375) Avis | 87% recommandent ce produit
Un rasage de près exceptionnel* sur le long terme
Une durabilité inégalée grâce à des lames auto-affûtées fabriquées à partir d'un acier similaire à celui utilisé dans l'industrie aérospatiale, et conçues pour rester aiguisées et résister aux conditions les plus difficiles. Profitez d'un rasage au plus près de la peau et d'un confort personnalisé jour après jour.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Pour un rasage de près exceptionnel*, même sur une barbe de 5 jours

Un rasage de près exceptionnel* sur le long terme

  • Un rasage au plus près de la peau

  • Lames de précision en acier de qualité spatiale

  • Capteur Pressure Guard

  • Têtes flexibles 360-D

  • Jusqu'à 5 ans de garantie*****

Coupe dans toutes les directions grâce aux lames en acier de qualité spatiale

Coupe dans toutes les directions grâce aux lames en acier de qualité spatiale

Forgées dans un acier de qualité spatiale haute performance et conçues pour s’auto-affûter pendant 2 ans, les lames rotatives à 360 degrés coupent les poils dans toutes les directions, en respectant la pousse naturelle des poils.

Un rasage au plus près de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut

Un rasage au plus près de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut

Notre technologie rotative unique et brevetée Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu'à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau.

Pression toujours optimale grâce au capteur Pressure Guard

Pression toujours optimale grâce au capteur Pressure Guard

Il est essentiel d'exercer la bonne pression pour obtenir un rasage de près qui respecte la peau. Les capteurs avancés du rasoir détectent la pression que vous exercez et le voyant innovant vous indique lorsque vous appuyez trop fort ou trop peu. Pour un rasage personnalisé optimal.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 5

2375

Avis

87%

recommandent ce produit

20/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Excellent rasoir

J’aime beaucoup ce rasoir qui rase très bien et tout en douceur. En plus agréable à tenir et un beau look

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9201/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-06-15

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9201/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-06-15

07/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Excellent rasoir

Excellent rasoir , il y a quelques années , j avais essayé un Phillips mais trop de rougeurs. De ce fait je le suis retourné sur un braun mais mais au vue des prix de la grille pour changer j ai repris un Phillips 9000 1 et la , le top rasé de très prêt et presque pas de rougeurs qui se calment rapidement . Je vous conseil ce rasoir qui est vraiment parfait .

Pour

Rasé facilement et rapide

Contre

Aucune

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-06-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-06-29

07/06/2026

France

France

Acheteur vérifié

tres bon produit

a tout le monde car ce produit est est tres recommandale

Pour

Rasages vite et bien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-04-27

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-04-27

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. par rapport au modèle Philips Series 9000 précédent

  2. Par rapport au matériau sans revêtement

  3. Basé sur les utilisateurs du Philips Series S7000 et de l'application Philips Shaving en 2019

  4. * * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage vs à de l'eau dans la cartouche

  5. * * * Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.​