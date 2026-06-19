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S792/06
Technologie Lift&Cut
Lames Dual SteelPrecision
Têtes flexibles 4D
Moteur magnétique puissant
Notre technologie brevetée Lift & Cut soulève les poils en douceur depuis la racine pour les couper avec précision jusqu'à 0,00 mm, pour un rasage au plus près de la peau. Précision optimale.
Nos lames Dual SteelPrecision rotatives à 360° attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 4 millions de mouvements de coupe par minute, elles garantissent un rasage rapide à tout moment, n'importe où.
Conçues pour minimiser les irritations cutanées, les têtes flexibles 4D s'inclinent et circulent dans quatre directions pour un contact optimal avec la peau, même dans les zones difficiles, garantissant ainsi un rasage confortable.
4.0
sur 5
17
Avis
Kreeke
19/06/2026
Nederland
Partie de promotion
Compact, licht en perfect voor onderweg
Ideaal voor op vakantie, waarvoor ik hem heb aangeschaft. Door het compacte formaat is dit een superfijn apparaatje om mee te nemen. Wat meteen opvalt, is hoe prettig hij in de hand ligt en dat hij niet al te zwaar aanvoelt. Het aan- en uitzetten was in het begin even wennen, omdat het niet met drukknoppen werkt maar met een lichte aanraking en veegbeweging, een soort touch- en swipebediening. Eenmaal gewend werkt dat eigenlijk prima. Het scheert mooi glad en je hoeft er niet hard op de huid te drukken. Ook nat scheren is mogelijk en schoonmaken gaat echt heel makkelijk. De bijgeleverde neustrimmer werkt verrassend goed en het wisselen van het opzetstuk gaat zonder gedoe. Daarnaast wordt hij geleverd met een luxe beschermhoes die degelijk aanvoelt en magnetisch sluit. Ook het afdekkapje klikt stevig vast dankzij de magnetische sluiting, waardoor het niet zomaar loskomt. Het grootste pluspunt vind ik het snelladen, in slechts 5 minuten heeft het apparaat genoeg acculading voor een scheerbeurt. Handig als ik hem even vergeten ben op te laden.
Pour
Fijn compact formaat ideaal voor op reis, ligt prettig in de hand, gemakkelijk schoon te maken, luxe accessoires, handige snellaadfunctie
Contre
Geen fysieke knoppen, touch- en swipebediening is even wennen maar werkt prettig
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-01
VinnieE
11/06/2026
Nederland
Partie de promotion
Een heel handig apparaat!
Een heel handig scheerapparaat wat makkelijk is om mee te nemen op reis! Hij heeft een fijn formaat waardoor je hem makkelijk in je handbagage meeneemt. De reisetui zorgt ervoor dat hij beschermt is. Verder scheert hij erg glad en ligt het apparaat makkelijk in de hand. De neusharentrimmer is handig, maar voor mij niet iets wat je altijd meeneemt. Blij met het apparaat!
Pour
Handig formaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-10
88gerwin
06/06/2026
Nederland
Partie de promotion
Fijn compact scheerapparaat.
Ik heb dit scheerapparaat gekocht als extra apparaat voor vakanties en korte trips. Daar is het perfect voor. Door het compacte formaat neemt het nauwelijks ruimte in beslag in je toilettas of koffer. Ondanks dat het klein is, scheert het verrassend prettig en werkt het snel voor een frisse en verzorgde uitstraling. De bediening is eenvoudig en het apparaat voelt degelijk aan. Ook fijn dat er een reisetui wordt meegeleverd, zodat alles netjes bij elkaar blijft. Voor wie een praktisch, licht en gebruiksvriendelijk scheerapparaat zoekt voor op reis, is dit zeker een aanrader.
Pour
Compact, comfortabel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-05-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-05-28
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
avec un rasage quotidien de 2,5 minutes