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Shaver series 7000 Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné
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Que signifient les symboles qui s'affichent sur mon rasoir Philips série 7000 ?
Shavers Brosse nettoyante
Shaver 7000Support
Cartouche Quick Clean Pod
SH71Têtes de rasage de rechange
ShaverAccessoire pour la barbe réglable 1 à 5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Tondeuse nez
ShaversSocle de charge
ShaversModule de nettoyage
Shaver Pochette
ShaversCapot de protection
ShaversBrosse nettoyante
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