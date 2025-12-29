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Ce produit
Shaver series 5000
Rasoir électrique 100 % étanche
89,99 €
SH30
Têtes de rasage de rechange
29,99 €
SH50
Têtes de rasage de rechange
44,99 €
89,99 €
89,99 €
Lames ComfortTech
Têtes 360° Contour
Affichage avancé
Tondeuse de précision SmartClick
Les lames auto-affûtées ComfortTech offrent un rasage net et efficace tout en préservant le confort de la peau. Les caches de lame arrondis sont conçus pour protéger la peau, car les lames coupent les poils juste au ras de la peau pour un résultat doux et confortable.
Les têtes entièrement flexibles pivotent à 360° pour épouser les contours de votre visage. Cela permet de maintenir le contact avec la peau pour un rasage impeccable et confortable, même dans les zones difficiles à atteindre.
Fixez la tondeuse de précision respectueuse de la peau pour parfaire votre look. Elle est idéale pour entretenir la moustache et tailler les pattes avec contrôle et précision.
4.1
sur 5
453
Avis
82%
recommandent ce produit
Ti'Coeur
29/12/2025
France
Acheteur vérifié
excellent appareil
excellent appareil j'aime son étanchéité sa robustesse et son autonomie
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5467/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5467/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Crabe92
28/11/2025
France
Acheteur vérifié
Excellent
Rasage efficace avec un appareil reconditionné et très bien en main.
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5465/18 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5465/18 Rasoir électrique 100 % étanche
Fred Gwadada
11/10/2025
France
Acheteur vérifié
Une bonne performance
Un très bon rasoir, léger et qui rase très bien, même une barbe de 3 jours. La batterie tient longtemps, il est facile à nettoyer.
Pour
Efficace, même sur une barbe de 3 jours
Contre
Je n’en vois pas.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5467/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5467/17 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.