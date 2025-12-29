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  • Un rasage facile, propre et confortable
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Shaver series 5000Rasoir électrique 100 % étanche

S5466/17

4.1
| (453) Avis | 82% recommandent ce produit
Un rasage facile, propre et confortable
Le rasoir Philips série 5000 facilite le rasage quotidien pour un maximum de confort. Les lames ComfortTech et les têtes de contour à 360° assurent un rasage de près, tandis que la poignée ergonomique garantit un contrôle facile. L'ouverture d'une simple pression permet un nettoyage facile et rapide.
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Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

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Shaver series 5000 Rasoir électrique 100 % étanche

Shaver series 5000
Rasoir électrique 100 % étanche

89,99 €

  • SH30

    SH30
    Têtes de rasage de rechange

    29,99 €

  • SH50

    SH50
    Têtes de rasage de rechange

    44,99 €

89,99 €

89,99 €

Un rasage facile, propre et confortable

  • Lames ComfortTech

  • Têtes 360° Contour

  • Affichage avancé

  • Tondeuse de précision SmartClick

Un rasage efficace pour un confort optimal

Un rasage efficace pour un confort optimal

Les lames auto-affûtées ComfortTech offrent un rasage net et efficace tout en préservant le confort de la peau. Les caches de lame arrondis sont conçus pour protéger la peau, car les lames coupent les poils juste au ras de la peau pour un résultat doux et confortable.

Suit les contours du visage pour un rasage doux et confortable

Suit les contours du visage pour un rasage doux et confortable

Les têtes entièrement flexibles pivotent à 360° pour épouser les contours de votre visage. Cela permet de maintenir le contact avec la peau pour un rasage impeccable et confortable, même dans les zones difficiles à atteindre.

Tondeuse clipsable pour styliser la moustache et les pattes

Tondeuse clipsable pour styliser la moustache et les pattes

Fixez la tondeuse de précision respectueuse de la peau pour parfaire votre look. Elle est idéale pour entretenir la moustache et tailler les pattes avec contrôle et précision.

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4.1

sur 5

453

Avis

82%

recommandent ce produit

29/12/2025

France

France

Acheteur vérifié

excellent appareil

excellent appareil j'aime son étanchéité sa robustesse et son autonomie

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5467/17 Rasoir électrique 100 % étanche

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5467/17 Rasoir électrique 100 % étanche

28/11/2025

France

France

Acheteur vérifié

Excellent

Rasage efficace avec un appareil reconditionné et très bien en main.

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5465/18 Rasoir électrique 100 % étanche

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5465/18 Rasoir électrique 100 % étanche

11/10/2025

France

France

Acheteur vérifié

Une bonne performance

Un très bon rasoir, léger et qui rase très bien, même une barbe de 3 jours. La batterie tient longtemps, il est facile à nettoyer.

Pour

Efficace, même sur une barbe de 3 jours

Contre

Je n’en vois pas.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5467/17 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5467/17 Rasoir électrique 100 % étanche

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 