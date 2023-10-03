Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Rasoirs visage
Toutes les séries
Shaver series 3000 Rasoir électrique 100 % étanche, Series 3000
Assistance
S3133/57
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Déclaration de conformité britannique - English (US)
Manuel d’utilisation
Tout (10)
Que signifient les symboles sur mon rasoir Philips ?
Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
Quelle mousse/quel gel utiliser avec mon rasoir Philips ?
Comment nettoyer mon rasoir Philips ?
Shaver series 3000Capot de protection
Shaver series 3000Support
Shaver Pochette
Système de fixation pour têtes de rasage
SH30Têtes de rasage de rechange
Mon rasoir Philips ne se charge pas.
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips
J'ai des problèmes de peau après avoir utilisé mon rasoir Philips
Je n'obtiens pas de bons résultats avec mon rasoir Philips
Mon rasoir Philips ne fonctionne pas
Mon rasoir Philips est très bruyant
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Réparation et échange
Faites réparer ou remplacer un produit défectueux
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider