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  • Un rasage de près et un confort accru
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Shaver series 3000Rasoir électrique 100 % étanche, Series 3000

S3133/57

4.2
| (2047) Avis | 82% recommandent ce produit
Un rasage de près et un confort accru
Le rasoir Philips Series 3xxx permet un rasage pratique et confortable. Avec ses têtes 5D Pivot & Flex et ses lames PowerCut, il procure un rasage impeccable agréable, aussi bien à sec qu'avec de la mousse à raser ou du gel.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Coupez confortablement les poils de votre nez et de vos oreilles

Un rasage de près et un confort accru

  • Têtes 5D Pivot & Flex

  • Lames PowerCut

  • 60 min de rasage, 1 h de charge

Suit les contours de votre visage, pour un rasage confortable

Suit les contours de votre visage, pour un rasage confortable

Le rasoir Philips 3000 est doté de têtes qui fléchissent dans 5 directions pour épouser tous les angles et toutes les courbes de votre visage et de votre cou. Ce rasoir à barbe coupe chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un résultat lisse et uniforme.

Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme

Glisse sur la peau pour un résultat lisse et uniforme

Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois. 

Rasage à sec pratique ou rafraîchissant avec du gel ou de la mousse

Rasage à sec pratique ou rafraîchissant avec du gel ou de la mousse

Bénéficiez d'un rasage à sec pratique ou d'un rasage rafraîchissant avec du gel ou de la mousse, même sous la douche.

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4.2

sur 5

2047

Avis

82%

recommandent ce produit

08/06/2026

France

France

Acheteur vérifié

Bon produit

bon produit . La durée de la batterie est bonne , il n'y a pas de chargeur c'est le seul défaut du rasoir.

Pour

Bon rasage , bon résultat.

Contre

il manque le chargeur.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-05-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-05-01

20/04/2026

France

France

Acheteur vérifié

Lames

Parce que ma commande de lame pour rasoir a été reçu dans les delais.

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3143/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3143/00 Rasoir électrique 100 % étanche

20/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

ce probuit est parfait pour moi

coupe tres bien ,bonne tenue en main, tres beau desing !

Pour

coupe tres bien bonne prise en main ,beau desing

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3242/12 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3242/12 Rasoir électrique 100 % étanche

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 