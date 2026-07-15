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Tondre, définir et raser
Pour poils de toute longueur
3 peignes pour la barbe encastrables
Rechargeable, peau sèche ou humide
Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, stylise et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.
Taillez à la longueur de votre choix. Votre rasoir pour le visage Philips OneBlade est offert avec 3 peignes. Un palier de 1 mm pour une barbe de 5 heures, un palier de 3 mm pour une taille rapprochée et un palier de 5 mm pour une longue barbe.
Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.
Récompenses
4.3
sur 5
4425
Avis
90%
recommandent ce produit
Patoche 1364
15/07/2026
France
Acheteur vérifié
Rasoir au top
Super rasoir j’avais déjà un ancien modèle celui est encore mieux
Pour
Ergonomique
Contre
Néant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/14 Visage
Date of Use 2026-06-03
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/14 Visage
Date of Use 2026-06-03
Ricou BENNE Éric
06/07/2026
France
Acheteur vérifié
super produit très content de ce rasoir les larmes sont très résistantes et très taillantes pendant 3 mois
Cet avis concerne le produit OneBlade QP440/50 Lame 360 de rechange
Date of Use 2020-12-31
Cet avis concerne le produit OneBlade QP440/50 Lame 360 de rechange
Date of Use 2020-12-31
Suiram48
13/06/2026
France
Acheteur vérifié
Foncez ! Excellent travail sur peau délicate.
Je recommande vivement ce rasoir, car, il est non agressif lors de son passage sur la peau. Il fait bien son travail, avec une coupe impeccable.
Cet avis concerne le produit OneBlade 360 connecté QP4530/30 Visage
Date of Use 2026-06-03
Cet avis concerne le produit OneBlade 360 connecté QP4530/30 Visage
Date of Use 2026-06-03
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Chaque lame dure jusqu’à 4 mois - Pour la meilleure expérience de rasage. Calculé pour 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels peuvent varier.