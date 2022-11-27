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QP210/50
QP2520/25R1
QP2520/60R1
QP2620/20R1
QP2620/25R1
QP6652/35R1
QP6506/15
QP6507/23
QP6542/19
QP6552/15
QP6652/35
Taillez, stylisez et rasez
1 x lames d’origine
Compat. avec tous les manches OneBlade
La lame en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur
Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.
Compat. avec OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) et OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
La lame durable en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l’icône de retrait apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale
3.8
sur 5
135
Avis
Vinc1301
27/11/2022
France
Acheteur vérifié
Produit super efficace
Efficacité simplicité léger mai encore un peu chers
Pour
Économique et efficacité
Contre
Un peu cher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP210/50 Lames de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP210/50 Lames de rechange
ValTh91
04/10/2022
France
Acheteur vérifié
Très bon produit !
Très bon rasoir qui peut s'utiliser pour tailler la barbe à une taille bien définie à l'avance, ou bien tout simplement pour se raser de très près. Les lames durent assez longtemps (selon l'usage) et l'autonomie de la batterie est assez conséquente. Je recommande ce produit. ;)
Pour
Bon rapport qualité/prix, polyvalence de rasage, bon autonomie de la batterie, lames assez endurantes.
Contre
Peut être pas l'idéal pour ceux qui voudrait se raser de vraiment très très près. Cela dit, c'est un inconvénient mineur.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP210/50 Lames de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP210/50 Lames de rechange
Stratenfoo
30/10/2021
France
Acheteur vérifié
Super produit
Excellent système de rasage, plus de mousse à raser et de coupures douloureuses.
Pour
Tous
Contre
Peut être le prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP210/50 Lames de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP210/50 Lames de rechange
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.