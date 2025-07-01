Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
OneBlade : taille, stylise et rase
Toutes les séries
OneBlade Lames de rechange
Assistance
QP210/50
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Tout (3)
Comment remplacer correctement la lame de mon Philips OneBlade ?
Puis-je voyager avec mon produit de soin ou de beauté Philips ?
Comment raser ma barbe avec le Philips OneBlade ?
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Réparation et échange
Faites réparer ou remplacer un produit défectueux
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider