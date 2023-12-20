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  • Un seul outil pour une stylisation facile et efficace
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All-in-One Trimmer 3000 SeriesTondeuse 7-en-1

MG3930/15

4.2
| (706) Avis | 86% recommandent ce produit
Un seul outil pour une stylisation facile et efficace
Polyvalente et efficace, cette tondeuse est équipée de 7 accessoires, de lames auto-affûtées en acier pour une précision durable et de bords arrondis pour une taille plus douce. Elle est conçue pour répondre efficacement à tous vos besoins.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Pour le visage et les cheveux

Un seul outil pour une stylisation facile et efficace

  • Lames à bords arrondis

  • Lames auto-affûtées

  • Voyant de charge

  • Sabots réglables (3 à 7 mm)

Tondeuse 7-en-1

Tondeuse 7-en-1

Avec ses 7 accessoires inclus, notre tondeuse vous permet de tailler votre barbe, de couper vos cheveux et de prendre soin de tout votre corps.

Votre barbe idéale avec facilité et précision

Votre barbe idéale avec facilité et précision

Les lames et les sabots de la tondeuse permettent de réaliser facilement des lignes nettes et précises pour un look parfait.

Coupez vos cheveux à votre façon

Coupez vos cheveux à votre façon

Fixez le sabot pour cheveux et choisissez parmi les différents réglages de hauteur de coupe pour entretenir facilement votre coiffure chez vous.

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4.2

sur 5

706

Avis

86%

recommandent ce produit

20/12/2023

France

France

Acheteur vérifié

Fontionnel

Maniable accessoi s faciles a changer travail de precision

Pour

Compact Multi Accessoires

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux

Oui, je recommande ce produit

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26/11/2023

France

France

Acheteur vérifié

Je suis content de mon achat

Maniable , plein d accessoires pour barbe et cheveux

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux

01/09/2023

France

France

Acheteur vérifié

Léger, maniable et pratique

Le Multigroom series 3000 MG3730 est très léger et facile d'utilisation. Il tient très longtemps la charge. Mais par dessus tout, le mini rasoir pour le nez et les oreilles est parfait. Enfin un rasoir nez/oreilles qui ne vous blesse pas et qui est très facile d'utilisation.

Pour

Léger, tient très bien la charge, super système de rasage des poils de nez et oreilles.

Contre

Pa trouvé jusqu'à présent. Disons que le bouton marche/arrêt est un peu dur.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux

Oui, je recommande ce produit

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Produits de soin masculin

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