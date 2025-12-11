Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Tondeuses à barbe et multistyles
Toutes les séries
All-in-One Trimmer 3000 Series Tondeuse 7-en-1
Assistance
MG3930/15
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l'achat et bénéficiez d'une extension de garantie (des conditions peuvent s'appliquer).
User Manual MG3900
Manuel interactif en ligne
Déclaration de conformité britannique - English (US)
Tout (9)
Comment se couper les cheveux avec une tondeuse Philips ?
Je suis allergique au nickel. Puis-je utiliser cet appareil ?
Puis-je utiliser ma tondeuse Philips branchée sur le secteur ?
Comment charger ma tondeuse Philips ?
Comment nettoyer ma tondeuse Philips ?
All-in-One TrimmerSabot barbe de 3 jours 2 mm
All-in-One TrimmerSabot barbe de 3 jours 1 mm
Câble USB
ShaversBrosse nettoyante
Multigroom Sabot 12 mm
MultigroomSabot de 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomTondeuse nez et oreilles
Adaptateur mural USB HQ87
Ma tondeuse Philips ne se charge pas
La batterie de ma tondeuse Philips se décharge rapidement
Ma tondeuse Philips ne fonctionne pas
Ma peau est irritée après avoir utilisé ma tondeuse Philips
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Réparation et échange
Faites réparer ou remplacer un produit défectueux
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider