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Arrêté

Microchaîne DVD composantes

MCD183/12

4

| (8) Avis | 88% recommandent ce produit

L'obsession du son

Profitez d'une expérience sonore unique grâce à cette microchaîne DVD composantes Philips. Avec le système d'enceintes offrant une puissance de sortie totale de 100 W RMS, vous n'en croirez pas vos oreilles. De plus, vous pouvez visualiser des photos et écouter de la musique via USB direct.

Voir tous les avantages

Détendez-vous avec la musique et les films que vous aimez

L'obsession du son

  • 100 W

  • caisson de basses

Fonctions de réveil et mise en veille programmables

Fonctions de réveil et mise en veille programmables

Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.

Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle

Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle

Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital

Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 5

8

Avis

88%

recommandent ce produit

2
1

08/05/2018

España

España

buen producto, mal control remoto

el equipo es excelente, pero su control se arruina muy rápido y no se encuentran repuestos...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCD183 DVD Micro Theater

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCD183 DVD Micro Theater

17/07/2011

Italia

Italia

un acquisto che rispetta la qualita

un acquisto che rispetta la qualita descritta da philips che ha grande propieta di inpiego in ascolto e qualita riproduzione musica

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCD183 Sistema micro DVD Component

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCD183 Sistema micro DVD Component

09/10/2011

France

France

bonne qualité accoustique

c'est un appareil qui a de bonnes qualités acccoustiques,avec un petit bémol avec le caisson de bass, un peut trop puissant et non réglable seul en volume

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCD183 Microchaîne DVD composantes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCD183 Microchaîne DVD composantes

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