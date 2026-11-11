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Systèmes audio domestiques (3)

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Systèmes audio domestiques

Minichaîne hi-fi

FX10/12
  • Bluetooth®
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Microchaîne

TAM8905/10
  • Radio Internet, DAB+
  • Bluetooth®, Spotify Connect
  • USB, CD-MP3
  • 100 W
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Microchaîne

TAM6805/10
  • Radio Internet, DAB+
  • Bluetooth®, Spotify Connect
  • USB, CD-MP3
  • 50 W
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