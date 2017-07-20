Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Bluetooth®
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
Le double amplificateur garantit des performances sonores optimales en réduisant l'intermodulation entre le caisson de basses et le tweeter car chaque transducteur a un amplificateur dédié. Résultat : des basses profondes et puissantes qui résonnent sans interférer avec les hautes fréquences, pour un son pur et net. Ajoutez à cela une conception mixte précise et active et vous obtenez un meilleur contrôle des phrases et fréquences de chaque transducteur, pour un son plus naturel et équilibré.
La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses, maximise le volume et diffuse un son remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume courants, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses et le volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de son et de volume sont remarquablement amplifiés, votre musique s'intensifie.
4.5
sur 5
6
Avis
100%
recommandent ce produit
Max758
20/07/2017
Italia
FX 10 STRAORDINARIO
Ottimo HI FI Philips , sia per eccellenza estetica che per eccellenza tecnica, qualita' ,bellezza e alta tecnologia Philips si fondono i nquesto meraviglioso HI FI. suoni e Bassi strarodinarimente potenti e di qualita' , come tradizione in quanto da sempre appassioanto di prodotti aduio e video Philips per le elevata qualita' Tecnologia ed estetica . lo consiglio vivmente a tutti gli appassionati di musica.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FX10 Sistema mini Hi-Fi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FX10 Sistema mini Hi-Fi
Matti
06/05/2018
United Kingdom
I LOVE IT
i bought this because it was on a big sale, i bought it new and i saw it at the shop, i was able to test it but didn't expect much for the price, when i got home i unpacked it and as fast as i could i put on the max volume to try it out, needless to say that my neighbour rang the door to ask whats going on, i love it because i can connect my iPhone and play music from an other room, i can also make calls from it, and even connect it to my computer by AUX or audio In, though i use the AUX cable insert in the back, and the Audio IN in the front for external audio devices... the sound is clear and nice, the design is really nice and slik, the subwoofer is gold looking whilst the rest is actualy carbon like, easy to clean with a dry cloth, and the CD actualy works with all my cd's, there is no headphone jack but i learned to live with it ... other than that GO BUY YOURS NOW!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FX10 Mini Hi-Fi System
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FX10 Mini Hi-Fi System
RobertXfire
23/12/2016
Österreich
Super Produkt
Die Anlage sieht sehr schön aus. Der Sound ist nicht schlecht, hat satte Bässe ohne sich zu überschlagen, oder brummen unsw... Sehr empfehlenswert. Lg. Robert St.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FX10 HiFi-Minisystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FX10 HiFi-Minisystem