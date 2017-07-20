J'ai acheté cette chaîne il y a 6 mois. Lorsque je l'ai eu, le contrôleur électronique de la façade était mort. Donc plus d'affichage et impossible d'ouvrir le lecteur cd. Ça arrive mais c'est toujours ennuyant. Le son dans son ensemble est vraiment bon si l'on trouve le bon réglage, assez clair est basses bien restituées. Sinon les bas-médium sont trop prononcés et on se retrouve avec des résonances désagréables au premier coup de tom ou sur une partie ou la basse est bien présente, et ce sur quasiment tous les réglages d'EQ possibles et même sur de vieux enregistrements assez aigus... Oublions les fonctions MAX SOUND et BASS BOOST qui ne servent qu'à gâcher le son sauf sur de rares beats. Cette chaîne convient bien pour des enregistrements récents, où la compression est importante et qui ont donc une dynamique réduite, car la chaîne intègre apparemment noise gate et compresseur que l'on ne peut pas configurer... On perd de précieux moments d'emphase musicale et carrément la première demi seconde des morceaux lus sur mon ordi brancher sur le RCA... sur un morceau ou il y a juste un coup de tom entouré de silence, le coup de tom a été totalement supprimer car le noise gate a un délai de relâche beaucoup trop long. Sur du hip-hop ou de la pop elle est vraiment excellente, le métal un peu plus dur avec les problèmes de médiums mais certains réglages arrivent quand même à procurer beaucoup de plaisir même sur de vieux enregistrements. Le rock et le classique perdent eux de leur charme entre les médiums résonants et la perte de dynamique, ducoup on compense en mettant plus fort. Sur des jeux vidéos elle est très bien, donc sur des films je suppose que l'est aussi. En résumé une bonne chaîne malgré tout car quand je monte le son elle suit et la qualité est tout de même là. Mais je la déconseille fortement aux amoureux de musiques non contemporaines car elle diminue la dynamique générale dû à la compression (bien que légère) et le noise-gate beaucoup trop poussé par contre.