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Arrêté

Philips Sonicare FlexCare Platinum ConnectedBrosse à dents électrique avec application

HX9192/01

4.4

| (77) Avis | 92% recommandent ce produit

Un nettoyage intelligent pour d'excellents résultats

Avec la FlexCare Platinum Connected, l'hygiène bucco-dentaire n'est plus approximative. Des capteurs envoient vos données de brossage à l'application Philips Sonicare via Bluetooth®, afin de vous proposer des informations et un suivi personnalisés, pour un nettoyage on ne peut plus complet.

Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire éliminée et des gencives plus saines*

Un nettoyage intelligent pour d'excellents résultats

  • Suivi personnalisé

  • Capteurs de brossage intelligents

  • 3 modes et 3 intensités

  • 2 têtes de brosse

Suivez et améliorez l'efficacité du brossage

Suivez et améliorez l'efficacité du brossage

Le capteur de position de la FlexCare Platinum Connected indique les zones trop peu brossées, pour vous permettre d'obtenir un brossage plus uniforme. Si vous négligez systématiquement certains endroits, le capteur de position les portera à votre attention.

Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Vous ne réalisez pas forcément que vous vous brossez les dents trop fort, mais la FlexCare Platinum Connected vous le fait sentir. Si vous exercez une pression trop élevée, le capteur de pression intuitif fait vibrer doucement le manche de la brosse à dents, pour que vous sachiez exactement quelle pression exercer. Des études ont démontré que 7 brosseurs « agressifs » sur 10 réussissaient à réduire leur pression de brossage grâce au capteur de pression.

Vous apprend à moins frotter

Vous apprend à moins frotter

Il est inutile de frotter avec une brosse à dents électrique : il vous suffit de la laisser agir. La FlexCare Platinum Connected est dotée d'un capteur de mouvements qui vous aide à moins frotter, afin d'optimiser votre technique, pour un nettoyage en douceur.

Spécificités Techniques

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Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 5

77

Avis

92%

recommandent ce produit

11/06/2020

España

España

Acheteur vérifié

Fantástico!

Es un cepillo super potente en todos los sentidos, cumple con mis expectativas, tanto es así, que que tengo uno para cada miembro de la familia, Somos 4.

Pour

Funcionamiento general, duración de la bateria y su diseño.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app

Date d'utilisation 2019-05-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app

Date d'utilisation 2019-05-11

31/05/2020

España

España

Acheteur vérifié

El producto está muy bien, pero poco complejo pará

Esto es un cepillo muy bueno, te avisa como se a limpiado los dientes así puedes mejorar su limpieza. La recomiendo pará todos quien quieri mejorar limpieza a su boca.

Pour

Tiene larga duración de batería cómodo para viajar sin cargar

Contre

Precio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app

Date d'utilisation 2019-04-30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app

Date d'utilisation 2019-04-30

13/05/2020

España

España

Acheteur vérifié

Tiene las funciones que esperaba

Funciona genial y es muy adecuado para llevar una buena salud dental, lo recomendaría a familiares y amigos.

Pour

Tiene las funciones que se necesitan para la higiene bucal

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app

Date d'utilisation 2019-04-13

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app

Date d'utilisation 2019-04-13

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle