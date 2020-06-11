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Un nettoyage intelligent pour d'excellents résultats
Avec la FlexCare Platinum Connected, l'hygiène bucco-dentaire n'est plus approximative. Des capteurs envoient vos données de brossage à l'application Philips Sonicare via Bluetooth®, afin de vous proposer des informations et un suivi personnalisés, pour un nettoyage on ne peut plus complet.
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Suivi personnalisé
Capteurs de brossage intelligents
3 modes et 3 intensités
2 têtes de brosse
Le capteur de position de la FlexCare Platinum Connected indique les zones trop peu brossées, pour vous permettre d'obtenir un brossage plus uniforme. Si vous négligez systématiquement certains endroits, le capteur de position les portera à votre attention.
Vous ne réalisez pas forcément que vous vous brossez les dents trop fort, mais la FlexCare Platinum Connected vous le fait sentir. Si vous exercez une pression trop élevée, le capteur de pression intuitif fait vibrer doucement le manche de la brosse à dents, pour que vous sachiez exactement quelle pression exercer. Des études ont démontré que 7 brosseurs « agressifs » sur 10 réussissaient à réduire leur pression de brossage grâce au capteur de pression.
Il est inutile de frotter avec une brosse à dents électrique : il vous suffit de la laisser agir. La FlexCare Platinum Connected est dotée d'un capteur de mouvements qui vous aide à moins frotter, afin d'optimiser votre technique, pour un nettoyage en douceur.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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4.4
sur 5
77
Avis
92%
recommandent ce produit
Montes74
11/06/2020
España
Acheteur vérifié
Fantástico!
Es un cepillo super potente en todos los sentidos, cumple con mis expectativas, tanto es así, que que tengo uno para cada miembro de la familia, Somos 4.
Pour
Funcionamiento general, duración de la bateria y su diseño.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app
Date d'utilisation 2019-05-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app
Date d'utilisation 2019-05-11
Djekin
31/05/2020
España
Acheteur vérifié
El producto está muy bien, pero poco complejo pará
Esto es un cepillo muy bueno, te avisa como se a limpiado los dientes así puedes mejorar su limpieza. La recomiendo pará todos quien quieri mejorar limpieza a su boca.
Pour
Tiene larga duración de batería cómodo para viajar sin cargar
Contre
Precio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app
Date d'utilisation 2019-04-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app
Date d'utilisation 2019-04-30
Urba
13/05/2020
España
Acheteur vérifié
Tiene las funciones que esperaba
Funciona genial y es muy adecuado para llevar una buena salud dental, lo recomendaría a familiares y amigos.
Pour
Tiene las funciones que se necesitan para la higiene bucal
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app
Date d'utilisation 2019-04-13
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app
Date d'utilisation 2019-04-13
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle