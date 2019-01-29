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Arrêté

Philips Sonicare FlexCare PlatinumBrosse à dents rechargeable

HX9172/10

4.3
| (37) Avis | 84% recommandent ce produit
Propreté exceptionnelle entre les dents
Avec ses neuf options exclusives de brossage, son capteur de pression intuitif et sa technologie de tête de brosse avancée, la Philips Sonicare FlexCare Platinum surpasse le brossage traditionnel, pour une élimination exceptionnelle de la plaque dentaire et des gencives plus saines.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire entre les dents*

Propreté exceptionnelle entre les dents

  • 3 modes et 3 intensités

  • 2 têtes de brosse

  • Avec capteur de pression

  • Assainisseur UV pour tête de brosse

Personnalisez le mode et l'intensité

Personnalisez le mode et l'intensité

La brosse FlexCare Platinum vous permet de choisir entre trois modes de nettoyage (Clean, White ou Gum Care) et trois réglages d'intensité (doux, moyen ou intense) afin d'obtenir un brossage qui vous convient parfaitement.

Des gencives plus saines en seulement deux semaines (cliniquement prouvé)

Des gencives plus saines en seulement deux semaines (cliniquement prouvé)

Avec son mode spécial Gum Care, pour un nettoyage localisé contribuant à limiter les saignements et inflammations gingivaux, la brosse FlexCare Platinum permet d'obtenir des gencives plus saines en seulement deux semaines (cliniquement prouvé).

La nouvelle tête de brosse InterCare permet un nettoyage interdentaire de pointe

La nouvelle tête de brosse InterCare permet un nettoyage interdentaire de pointe

Avec ses brins longs efficaces pour nettoyer les espaces interdentaires et le sillon gingival, notre nouvelle tête de brosse InterCare bénéficie d'une technologie de nettoyage de pointe permettant d'éliminer la plaque dentaire et de polir les dents. Ses brins avec indicateur d'usure passent du bleu au blanc lorsqu'il est temps de renouveler la tête de brosse.

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4.3

sur 5

37

Avis

84%

recommandent ce produit

3

29/01/2019

Deutschland

Deutschland

Hochwertiges Prdukt

Sehr gutes Reinigungsergebnis der Zähne. Leider lassen sich die einzelnen Bürsten bei mehreren Benutzern nicht unterscheiden oder markieren.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9172/44 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9172/44 Elektrische Schallzahnbürste

09/08/2018

Österreich

Österreich

Empfelenswert

Im laufe der Jahrzehnte ist das mein 6. Sonicare Kauf

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9172/44 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9172/44 Elektrische Schallzahnbürste

17/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

Love this toothbrush

This is the best toothbrush I have ever used by far, my teeth have never been so clean bought my partner and children one it’s really that good, dentist always comments on how clean my teeth are. Highly recommend, easy to use and gets to all the awkward places. Thank god for Phillips, amazing!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9172/10 Rechargeable toothbrush

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9172/10 Rechargeable toothbrush

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Par rapport à une brosse à dents manuelle

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean