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  • Un brossage en profondeur et en douceur
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  • Un brossage en profondeur et en douceur
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Arrêté

Philips Sonicare FlexCare PlatinumBrosse à dents électrique

HX9112/13

4.4
| (575) Avis | 88% recommandent ce produit
Un brossage en profondeur et en douceur
La FlexCare Platinum offre un nettoyage en profondeur et en douceur, afin de protéger vos dents et vos gencives. Grâce à la tête de brosse AdaptiveClean et au capteur de pression intuitif, elle élimine un maximum de plaque dentaire en douceur, quelle que soit votre technique de brossage.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire éliminée et des gencives plus saines*

Un brossage en profondeur et en douceur

  • 3 modes et 3 intensités

  • 2 têtes de brosse

  • Avec capteur de pression

Éliminez jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire avec AdaptiveClean*

Éliminez jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire avec AdaptiveClean*

Clipsez la tête de brosse AdaptiveClean pour obtenir un nettoyage d'une perfection jamais atteinte. Elle permet d'obtenir 4 fois plus de contacts** et ainsi, d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*, pour un nettoyage en profondeur le long des gencives et entre les dents.

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines

Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre FlexCare, vos gencives sont plus saines en 2 semaines. Vous éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long des gencives, par rapport à une brosse à dents manuelle, pour un sourire encore plus sain.

Faites votre choix parmi 3 modes et 3 réglages d'intensité

Faites votre choix parmi 3 modes et 3 réglages d'intensité

Avec FlexCare Platinum Connected, vous bénéficiez d'un véritable nettoyage en profondeur. Les 3 réglages d'intensité vous permettent d'intensifier le nettoyage, tandis que les 3 modes répondent à tous vos besoins de brossage : Clean pour un brossage quotidien optimal, White pour éliminer les taches en surface, et Deep Clean pour un nettoyage en profondeur vivifiant.

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4.4

sur 5

575

Avis

88%

recommandent ce produit

11/07/2021

France

France

Acheteur vérifié

produit excellent

produit excellent très satisfait je vous conseil efficace

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9112/13 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

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24/02/2020

France

France

Acheteur vérifié

SUPER BROSSAGE

La sensation est totalement différente des brosses à dent standard. on à l'impression de se faire un détartrage léger et sans douleur tout les jours...

Pour

Bonne qualité

Contre

sans

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9142/31 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

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09/06/2019

France

France

excellent

cette brosse a dent est excellente. elle est performante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9112/13 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. Par rapport à une tête de brosse DiamondClean

  3. Sur la base de deux cycles de brossage de deux minutes par jour