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Brosses à dents électriques
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Philips Sonicare HealthyWhite+ Brosse à dents électrique
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HX8911/01
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Quelle est la durée de vie de la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
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Ma brosse à dents Philips Sonicare ne vibre pas.
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