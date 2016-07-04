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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
3 modes
2 têtes de brosse
La tête de brosse ProResults, conçue pour suivre les contours de la ligne gingivo-dentaire avec un mouvement de balayage plus large, permet d'assurer une meilleure couverture dentaire.
3 modes de brossage, 2 programmes de nettoyage personnalisés.
Cycle de brossage d'une minute en mode Clean pour un nettoyage rapide.
4.4
sur 5
26
Avis
96%
recommandent ce produit
Ramittw
04/07/2016
France
Acheteur vérifié
Ca a transformé mon hygiène dentaire
Depuis l'utilisation de la brosse à dent sonicare ma bouche ne sent plus comme avant et je n'ai plus de tartre sur les dents C'est une technique de pro à utiliser à domicile
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6942/04 Brosse à dents électrique
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6942/04 Brosse à dents électrique
FARMA
01/10/2012
España
SI ELIMINA MAS PLACA
ME LO RECOMENDO MI DENTISTA Y PENSE OTRO CEPILLO MAS PERO HA HABIDO DIFERENCIAS . MIS ENCIAS SANGRAN MENOS Y MI BOCA ESTA MAS LIMPIA
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6942/04 Cepillo dental eléctrico sónico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6942/04 Cepillo dental eléctrico sónico
Mimimi
30/01/2016
Italia
Pratico e facile da usare
Una bella innovazione ,pratico e facile da usare,ottime prestazioni per prestazioni eccellenti
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6942/04 Spazzolino elettrico sonico
Cet avis concerne le produit FlexCare HX6942/04 Spazzolino elettrico sonico
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.