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Arrêté

Philips Sonicare 3 Series gum healthBrosse à dents électrique

HX6631/01

4.4
| (106) Avis | 86% recommandent ce produit
Jusqu'à 100 % d'amélioration de la santé des gencives*
Cette brosse à dents électrique facile à utiliser élimine efficacement la plaque dentaire et préserve vos gencives. Elle aide à éviter et à réduire les premiers signes de gingivite tout en offrant un brossage confortable.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

* par rapport à une brosse à dents manuelle

Jusqu'à 100 % d'amélioration de la santé des gencives*

  • 1 mode

  • 3 intensités

  • 1 tête de brosse

Efficacité prouvée sur la santé de vos gencives de 3 façons

Efficacité prouvée sur la santé de vos gencives de 3 façons

Efficacité prouvée pour améliorer la santé de vos gencives de trois façons : réduit les rougeurs, les gonflements et les saignements (foyers)

Plus efficace contre les gingivites qu'une brosse à dents manuelle

Plus efficace contre les gingivites qu'une brosse à dents manuelle

Grâce à une meilleure élimination de la plaque dentaire le long du sillon gingival, cette brosse à dents est plus efficace qu'une brosse à dents manuelle et permet jusqu'à 100 % de réduction des gingivites en seulement deux semaines.

Trois réglages d'intensité pour une expérience tout en douceur

Trois réglages d'intensité pour une expérience tout en douceur

Les trois réglages d'intensité personnalisables (Faible, Moyen et Fort) vous permettent de sélectionner le bon niveau de puissance pour un brossage en douceur du sillon gingival. Après 1,5 seconde de brossage, appuyez deux fois sur le bouton pour changer de mode : une fois pour mettre en pause et deux fois pour changer.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 5

106

Avis

86%

recommandent ce produit

31/08/2020

France

France

Super même pour les gencives sensibles

J’ai les gencives et dents tres sensibles et ne supporte pas du tout les détartrages des dentistes, ni les brosses à dents oral B. Pourtant, sur conseil de mon Parodontiste j’ai acheté cette brosse à dents Philips et miracle je supporte le brossage grâce à mode/puissance faible ! Je l’utile 3 fois par jour depuis 15 jours sans aucune douleur et ne peux plus m’en passer !

Pour

Les 3 modes de puissance du brossage

Contre

Pas de coffret de transport

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3 Series gum health HX6632/15 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

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27/02/2019

France

France

Super produit

Utilisation facile.. Prise en main aisée.. Fait le job...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3 Series gum health HX6631/01 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

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26/07/2018

France

France

très bon rapport qualite / Prix

Brosse à dent très pratique à utiliser, fonctionne bien, à voir si résiste au temps et à beaucoup d'utilisations.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3 Series gum health HX6632/15 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

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Mentions légales

  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean