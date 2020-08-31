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Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
1 mode
3 intensités
1 tête de brosse
Efficacité prouvée pour améliorer la santé de vos gencives de trois façons : réduit les rougeurs, les gonflements et les saignements (foyers)
Grâce à une meilleure élimination de la plaque dentaire le long du sillon gingival, cette brosse à dents est plus efficace qu'une brosse à dents manuelle et permet jusqu'à 100 % de réduction des gingivites en seulement deux semaines.
Les trois réglages d'intensité personnalisables (Faible, Moyen et Fort) vous permettent de sélectionner le bon niveau de puissance pour un brossage en douceur du sillon gingival. Après 1,5 seconde de brossage, appuyez deux fois sur le bouton pour changer de mode : une fois pour mettre en pause et deux fois pour changer.
4.4
sur 5
106
Avis
86%
recommandent ce produit
Roxane77
31/08/2020
France
Super même pour les gencives sensibles
J’ai les gencives et dents tres sensibles et ne supporte pas du tout les détartrages des dentistes, ni les brosses à dents oral B. Pourtant, sur conseil de mon Parodontiste j’ai acheté cette brosse à dents Philips et miracle je supporte le brossage grâce à mode/puissance faible ! Je l’utile 3 fois par jour depuis 15 jours sans aucune douleur et ne peux plus m’en passer !
Pour
Les 3 modes de puissance du brossage
Contre
Pas de coffret de transport
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3 Series gum health HX6632/15 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3 Series gum health HX6632/15 Brosse à dents électrique
PCM38
27/02/2019
France
Super produit
Utilisation facile.. Prise en main aisée.. Fait le job...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3 Series gum health HX6631/01 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3 Series gum health HX6631/01 Brosse à dents électrique
phiphi5656
26/07/2018
France
très bon rapport qualite / Prix
Brosse à dent très pratique à utiliser, fonctionne bien, à voir si résiste au temps et à beaucoup d'utilisations.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3 Series gum health HX6632/15 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3 Series gum health HX6632/15 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean