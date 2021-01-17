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La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
1 mode
3 intensités
1 tête de brosse
Efficacité prouvée pour améliorer la santé de vos gencives de trois façons : réduit les rougeurs, les gonflements et les saignements (foyers)
Grâce à une meilleure élimination de la plaque dentaire le long du sillon gingival, cette brosse à dents est plus efficace qu'une brosse à dents manuelle et permet jusqu'à 100 % de réduction des gingivites en seulement deux semaines.
Les trois réglages d'intensité personnalisables (Faible, Moyen et Fort) vous permettent de sélectionner le bon niveau de puissance pour un brossage en douceur du sillon gingival. Après 1,5 seconde de brossage, appuyez deux fois sur le bouton pour changer de mode : une fois pour mettre en pause et deux fois pour changer.
4.4
sur 5
41
Avis
87%
recommandent ce produit
SissiA
17/01/2021
France
1re brosse électrique de ma vie. Super produit !
Pour un premier produit de ce type, je ne m'attendais pas à une telle qualité et une telle efficacité. J'en suis très contente. Brossage de haut en bas et sur les côtés et en arrière d'une rare efficacité. J'ai définitivement abandonné ma brosse à dents manuelle. RAS ! Top !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3 Series whitening HX6632/22 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3 Series whitening HX6632/22 Brosse à dents électrique
Philippe
22/08/2019
France
Acheteur vérifié
ce produit est très compétitif
très bon produit je suis séduit par son autonomie et sur les résultats du brossage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3 Series gum health HX6611/27 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3 Series gum health HX6611/27 Brosse à dents électrique
Minimouss
29/07/2019
France
Acheteur vérifié
Produit plus que parfait
Très septique sur la brosse à dents électrique, je l'ai acheté sans conviction. Après un début un peu surprenant car la brosse à dent sur les gencives provoquent une sensation de chatouille un peu bizarre mais l'on s'habitue très vite. Aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer et je trouve que ce n'est pas comparable à un brossage manuel. La brosse à dent electrique, sans effort, nettoie parfaitement les dents et surtout celles du fond.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3 Series whitening HX6632/22 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3 Series whitening HX6632/22 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean