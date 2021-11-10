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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
1 mode
1 tête de brosse
Cette brosse à dents élimine la plaque dentaire. Elle est dotée d'une fine tête de brosse inclinée qui permet d'atteindre plus facilement les dents du fond et les endroits difficiles d'accès.
Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.
Permet une meilleure élimination de la plaque dentaire et un meilleur accès aux dents du fond ; en vous brossant tous les jours les dents deux fois par jour avec cette brosse à dents, vous aurez moins de caries
4.4
sur 5
223
Avis
90%
recommandent ce produit
ChriFabre
10/11/2021
France
Acheteur vérifié
très bon produit
Correspond à me attentes bonne autonomie de la batterie Produit abordable
Pour
temps de 2mn - batterie qui dure ds le temps - efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense
Sandy67
27/06/2020
France
Acheteur vérifié
Facilité d'utilisation
Brosse à dents électrique facilement utilisable. Elle s'arrête automatiquement. Les gencives ne sont plus abimées par un brossage manuel. Avis de mon dentiste assez positif.
Pour
Recharge éléctrique
Contre
Trouver des brosses de rechange.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2 Series HX6231/08 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2 Series HX6231/08 Brosse à dents électrique
Steb67
29/02/2020
France
Acheteur vérifié
Produit de bonne qualité
Le brossage est efficace et répond aux exigences d'hygiène.
Pour
élimination optimisée de la plaque dentaire
Contre
on perd un peu l'habitude du brossage manuel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle