Payez plus tard avec Klarna
NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
HX3671/14
HX367BK
Disponible à partir
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Capteur de pression
La fonction SmarTimer de 2 minute
Élimination jusqu'à 3 fois plus efficace de la plaque dentaire
Longue autonomie de 14 jours
Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.** Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.
Il est cliniquement prouvé que la brosse à dents électrique Sonicare dotée de la technologie Sonicare avancée élimine la plaque dentaire jusqu’à 3 fois plus efficacement* qu’une brosse à dents manuelle. Elle élimine la plaque dentaire sur vos dents et le long des gencives, tout en protégeant celles-ci.
Le capteur de pression intégré détecte automatiquement la pression que vous appliquez, vous avertit et réduit automatiquement les vibrations de la brosse à dents pour protéger vos gencives. La brosse à dents émet des impulsions sonores pour vous rappeler de réduire la pression. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les aidait à mieux se brosser les dents.
4.2
sur 5
746
Avis
84%
recommandent ce produit
Yann5656
30/06/2026
France
Acheteur vérifié
Au top
La meilleure des brosses à dents électrique Au top !
Cet avis concerne le produit 3100 series HX3675/15 2x Brosses à dents électriques - Noire/Rose
Date of Use 2026-05-27
Cet avis concerne le produit 3100 series HX3675/15 2x Brosses à dents électriques - Noire/Rose
Date of Use 2026-05-27
Olivier13660
01/04/2024
France
Acheteur vérifié
Super
Mais demande de l'acclimatation, au début, c'est très surprenant.
Pour
Lave bien les dents
Contre
Vibre !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3100 series HX3671/14 Brosse à dents électrique - Noire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3100 series HX3671/14 Brosse à dents électrique - Noire
ChrisD66
27/03/2024
France
Acheteur vérifié
Très efficace
Après un temps d'adaptation par rapport aux brosses à dents manuelles, ce produit s'avère tout à fait performant.
Pour
Très pratique, petite tête.
Contre
temporisation trop courte à mon goût
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3100 series HX3675/13 2x Brosses à dents électriques - Blanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3100 series HX3675/13 2x Brosses à dents électriques - Blanche
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
par rapport à une brosse à dents manuelle pour des dents et des gencives plus saines
Les résultats individuels sont sujets à variations
Données sur fichier
Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard