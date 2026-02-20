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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
HX3651/12
HX365LB
Disponible à partir
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Technologie Sonique
QuadPacer et SmarTimer
Design ergonomique ultracompact
Autonomie de 14 jours
Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.** Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.
Il est cliniquement prouvé que la brosse à dents électrique Sonicare dotée de la technologie Sonicare avancée élimine la plaque dentaire jusqu’à 3 fois plus efficacement* qu’une brosse à dents manuelle. Elle élimine la plaque dentaire sur vos dents et le long des gencives, tout en protégeant celles-ci.
La brosse à dents Philips Sonicare permet un nettoyage impeccable sans agresser vos dents et gencives. Les vibrations soniques douces mais puissantes offrent un nettoyage exceptionnel tout en préservant vos dents et vos gencives.
4.4
sur 5
365
Avis
90%
recommandent ce produit
annaure
20/02/2026
France
Acheteur vérifié
BON PRODUIT
BONNE QUALITE, PRATIQUE, ELLE BROSSE VRAIMENT BIEN LES DENTS. ET PRIX CORRECT.
Pour
BEAUCOUP
Contre
AUCUN
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 1100 Series HX3641/02 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 1100 Series HX3641/02 Brosse à dents électrique
Tina 44
24/05/2025
France
Acheteur vérifié
Très bonne brosse à dents, la qualité prix est top La batterie tiens bien, environ quinze jours. La brosse est douce et n abîmé pas les gencives
Cet avis concerne le produit 2100 Series HX3651/13 Brosse à dents électrique
Cet avis concerne le produit 2100 Series HX3651/13 Brosse à dents électrique
Loic-84
06/04/2025
France
Acheteur vérifié
Philips sonycare 2100
Brossage efficace et moins agressif qu'avec une rotative. La batterie tient bien ses deux semaines après une charge complète
Pour
Pas de saignement de gencive
Contre
Moins agressive donc un peu moins efficace qu'une rotative, mais pour moi qui ai une gencive fragile c'est mieux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2100 Series HX3651/12 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2100 Series HX3651/12 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
par rapport à une brosse à dents manuelle pour des dents et des gencives plus saines
Les résultats individuels sont sujets à variations
Données sur fichier
Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard