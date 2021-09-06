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      Philips Sonicare 2100 Series Brosse à dents électrique

      HX3651/11

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Dites adieu au brossage manuel : adoptez la technologie sonique.

      La technologie sonique associée à notre action de brossage est jusqu'à 3 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle pour éliminer la plaque dentaire en douceur.

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      2100 Series
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      2100 Series

      Brosse à dents électrique

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      Terracycle OHC

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      Dites adieu au brossage manuel : adoptez la technologie sonique.

      Élimination jusqu'à 3 fois plus efficace de la plaque dentaire*

      • Technologie Sonique
      • QuadPacer et SmarTimer
      • Design ergonomique ultracompact
      • Autonomie de 14 jours
      Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

      Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

      Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.** Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.

      Un retrait de la plaque jusqu'à 3 fois plus efficace par rapport à un brossage manuel*

      Un retrait de la plaque jusqu'à 3 fois plus efficace par rapport à un brossage manuel*

      Il est cliniquement prouvé que la brosse à dents électrique Sonicare dotée de la technologie Sonicare avancée élimine la plaque dentaire jusqu’à 3 fois plus efficacement* qu’une brosse à dents manuelle. Elle élimine la plaque dentaire sur vos dents et le long des gencives, tout en protégeant celles-ci.

      Utilisation sûre et douce

      Utilisation sûre et douce

      La brosse à dents Philips Sonicare permet un nettoyage impeccable sans agresser vos dents et gencives. Les vibrations soniques douces mais puissantes offrent un nettoyage exceptionnel tout en préservant vos dents et vos gencives.

      Optimisez votre brossage avec le SmarTimer et QuadPacer

      Optimisez votre brossage avec le SmarTimer et QuadPacer

      La fonction SmarTimer de 2 minutes et la fonction QuadPacer de 30 secondes vous guident pour vous encourager à vous brosser les dents pendant la durée recommandée dans toutes les zones de votre bouche afin d'obtenir un nettoyage complet.

      Grâce à son design ergonomique, la brosse à dents est facile à tenir et à utiliser

      Grâce à son design ergonomique, la brosse à dents est facile à tenir et à utiliser

      Grâce à son design fin, léger et ergonomique, cette brosse à dents est facile à tenir et à utiliser, pour un nettoyage impeccable sans effort.

      Longue autonomie de 14 jours

      Longue autonomie de 14 jours

      Grâce à une autonomie pouvant atteindre 14 jours, les charges sont moins fréquentes.

      Programme Easy-Start pour faciliter la transition

      Programme Easy-Start pour faciliter la transition

      Notre programme Easy-Start vous offre la possibilité d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage les 14 premières fois que vous utilisez votre nouvelle brosse à dents.

      Dites adieu aux adaptateurs et optez pour la technologie USB.

      Dites adieu aux adaptateurs et optez pour la technologie USB.

      Les adaptateurs secteur ont peut-être peu d’importance vus individuellement, mais pris ensemble, le plastique qu’ils contiennent a un impact significatif sur l’environnement. En optant simplement pour le chargeur USB de nos séries 1000-4000 Philips Sonicare, nous pouvons utiliser jusqu’à 189 210 kg de plastique en moins tous les quatre ans. C’est considérable, non ?

      Spécificités Techniques

      • Alimentation

        Tension
        DC5V

      • Spécificités techniques

        Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)
        14 jours*****
        Batterie
        Rechargeable
        Consommation d'énergie
        Veille sans affichage <0,5 W
        Type de batterie
        Lithium ION

      • Design et finition

        Couleur
        Rose pastel

      • Entretien

        Garantie
        Garantie 2 ans

      • Facile d'utilisation

        Système de tête de brosse
        Têtes de brosse faciles à clipser
        Manche
        Design ergonomique ultracompact
        Indicateur d'autonomie
        Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

      • Accessoires inclus

        Manche
        1 Série 2100
        Tête de brosse
        1 C1 ProResults standard
        Chargeur
        1

      • Performances de brossage

        Performances
        Élimine jusqu’à 3 fois plus de plaque dentaire*
        Vitesse
        Jusqu'à 31 000 mouvements par minute
        Minuteur
        Quadpacer et SmarTimer

      • Modes

        Clean
        Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

      Badge-D2C

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      * Prix conseillé, ni minimum ni obligatoire (dont éco-participation)

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      Notation globale

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      • par rapport à une brosse à dents manuelle pour des dents et des gencives plus saines
      • Les résultats individuels sont sujets à variations
      • *Données sur fichier
      • **** Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard

      Consignes de tri (InfoTri)

      Produits d’hygiène bucco‐dentaire (116.0KB)
      Haut de page

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      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

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