ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Go to promotion

NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération

Le soin complet est désormais visible à 100 %

Découvrir maintenant

  • Excellent nettoyage cliniquement prouvé*
  • Excellent nettoyage cliniquement prouvé*
  • Excellent nettoyage cliniquement prouvé*
  • Excellent nettoyage cliniquement prouvé*
  • Excellent nettoyage cliniquement prouvé*
  • Excellent nettoyage cliniquement prouvé*
  • Excellent nettoyage cliniquement prouvé*
  • Excellent nettoyage cliniquement prouvé*
  • Excellent nettoyage cliniquement prouvé*
  • Excellent nettoyage cliniquement prouvé*
  • Excellent nettoyage cliniquement prouvé*
  • Excellent nettoyage cliniquement prouvé*
  • Excellent nettoyage cliniquement prouvé*
  • Excellent nettoyage cliniquement prouvé*
  • Excellent nettoyage cliniquement prouvé*
  • Excellent nettoyage cliniquement prouvé*

Arrêté

Philips Sonicare DailyClean 2100Brosse à dents électrique

HX3212/61

4.3
| (312) Avis | 91% recommandent ce produit
Excellent nettoyage cliniquement prouvé*
Conçue pour faciliter la transition du brossage manuel à électrique. Vous aurez l'impression de ne jamais vous être brossé les dents auparavant.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*

Excellent nettoyage cliniquement prouvé*

  • 1 mode

  • 2 têtes de brosse

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle, tandis que les brins profilés s'adaptent à la forme de vos dents afin de brosser facilement les zones difficiles d'accès.

Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes

Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes

Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que SmarTimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 5

312

Avis

91%

recommandent ce produit

10/10/2019

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit

Brosse à dents efficace ,très bonne autonomie Et l inclinaison de la brossette

Contre

Bonne autonomie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CleanCare+ HX3212/52 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CleanCare+ HX3212/52 Brosse à dents électrique

31/08/2018

France

France

Acheteur vérifié

excellent en tous points

je recommande vivement et je ne reviendrai pour rien au monde au brossage à la brosse à dent courante .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CleanCare+ HX3212/52 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CleanCare+ HX3212/52 Brosse à dents électrique

17/08/2018

France

France

Acheteur vérifié

Produit bien étudié et performant

Je recommande ce produit : il s arrête seul quand on arrive au terme des 2 minutes de brossage et avec sa protection on peut facilement l'emporter en voyage !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DailyClean 2100 HX3212/11 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DailyClean 2100 HX3212/11 Brosse à dents électrique

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle