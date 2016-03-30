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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX3110/00
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
1 mode
1 tête de brosse
Plus de mouvements en 1 jour que votre brosse à dents manuelle en un mois. Plus de 15 000 mouvements par minute.
Brosse à dents fine et ergonomique conçue pour être aussi facile à utiliser qu'une brosse à dents manuelle.
Vous brosser les dents deux fois par jour tous les jours aide à réduire les caries
2.7
sur 5
49
Avis
Ladypersinco
30/03/2016
España
ESTOY ENCANTADA
He probado otros cepillo d otras marcas que me hacían daño a las encias, este producto me encanta y lo recomiendo al 100%
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico
NurTur
23/01/2016
España
Acheteur vérifié
Este producto es muy práctico y de fácil manejo.
Lo recomendaría sin dudar,la batería dura muchísimo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerUp HX3110/33 Cepillo dental eléctrico sónico
Beatriz5
09/12/2013
España
Este producto es muy práctico y eficaz
Es un cepillo muy fácil de usar, el resultado de la limpieza es muy satisfactorio y para mi mucho más eficaz que un cepillo manual, yo estoy muy contenta con él.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerUp HX3110/00 Cepillo dental eléctrico sónico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerUp HX3110/00 Cepillo dental eléctrico sónico
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.