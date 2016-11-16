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Arrêté
HP3631
300 W
Zone de traitement ciblée
Minuteur numérique
La lumière infrarouge est reconnue pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Une agréable chaleur créée par la lumière infrarouge pénètre votre peau, facilitant la circulation sanguine et réchauffant vos muscles. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.
2.3
sur 5
4
Avis
PANDAS37
16/11/2016
France
Acheteur vérifié
Simple et facile à manier !
Ce produit est nettement supérieur aux anciens modèles avec ampoule à infrarouge. Excellent produit à recommander.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3631 Lampe infrarouge InfraCare
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3631 Lampe infrarouge InfraCare
Bonamenu1948
14/09/2018
France
J’ai changé la pile du minuteur et depuis la minuterie s’arrete Après 3 minutes de fonctionnement
Ce n’est pas très glorieux pour Philips je ne recommande pas cet article
Cet avis concerne le produit HP3631 Lampe infrarouge InfraCare
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Kitsch
25/03/2019
Deutschland
Mängelbehaftet
Die UV-Folie hat sich nach einigen Jahren NICHT_Nutzung aufgelöst und auch der Timer funktioniert nicht mehr ! Von PHILIPS war ich in der Vergangenheit besseres gewohnt !!
Cet avis concerne le produit HP3631 InfraCare Infrarotlampe
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