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  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
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  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
  • Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.

Série 3000 Déshumidificateur d'air Philips - Déshumidificateur jusqu'à 150 m³, Blanc

DE3306/11

4.6
| (99) Avis | 98% recommandent ce produit
Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.
Le déshumidificateur d'air de Philips est développé pour rétablir rapidement un air intérieur sain, éliminant efficacement l'humidité pour un taux confortable à 60% en seulement 16 minutes. Ce déshumidificateur électrique est capable d'extraire jusqu'à 34,3 litres d'humidité de l'air par jour et est idéal pour les pièces mesurant jusqu'à 150 m³. Le déshumidificateur est équipé d'un mode Séchage de linge permettant de sécher 20 t-shirts en moins de 2 heures ainsi que des modes de gestion Automatique et Manuel, pour un confort sur mesure !
Voir tous les avantages

Déshumidificateur avec diffuseur d'aromathérapie

Remplacez les odeurs de renfermé par d'agréables senteurs.

  • Déshumidifie l'air jusqu'à 34,3 l/j

  • Efficace dans les pièces jusqu'à 150 m³

  • L'humidité relative passe de 90 % au niveau sain de 60 % en seulement 16 minutes

  • S'adapte intelligemment à la qualité de l'air intérieur

  • Éco-responsable et puissant

Réduit l'humidité, évite les moisissures et élimine les odeurs de renfermé

Réduit l'humidité, évite les moisissures et élimine les odeurs de renfermé

Développé pour rétablir rapidement un air intérieur sain. Élimine efficacement l'humidité, combat les moisissures, les champignons, la condensation et les odeurs de renfermé. Empêche la multiplication des allergènes et protège votre intérieur des dégâts dus aux moisissures.

Élimine jusqu'à 34,3 l/j (1), soit 62 bouteilles d'eau (2)

Élimine jusqu'à 34,3 l/j (1), soit 62 bouteilles d'eau (2)

Extrait jusqu'à 34,3 litres d'humidité de l'air par jour. Idéal pour les pièces mesurant jusqu'à 150 m³ (3). Réduit l'humidité : passage d'un taux mauvais pour la santé de 90 % à un taux confortable de 60 % en seulement 16 minutes (4). Le grand réservoir d'eau de 4 l permet un fonctionnement prolongé en réduisant la fréquence de vidage.

Accessoire d'aromathérapie pour rafraîchir votre maison

Accessoire d'aromathérapie pour rafraîchir votre maison

Éliminez les odeurs de refermé dues aux moisissures, ainsi qu'aux moquettes et meubles humides en réduisant efficacement l'humidité. Diffusez dans l'air les huiles essentielles de votre choix pour respirer des senteurs fraîches et agréables.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.6

sur 5

99

Avis

98%

recommandent ce produit

2
1

12/05/2026

Nederland

Nederland

Fijne ontvochtiger

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Deze luchtontvochtiger is werkelijk een topproduct, met een bediening die bijzonder eenvoudig is en zich moeiteloos aanpast aan jouw wensen. Het apparaat is ook zeer draagbaar, waardoor je het gemakkelijk kunt verplaatsen naar elke ruimte die extra luchtvochtigheid kan gebruiken. Zeker met de warmere dagen in aantocht kan het in bepaalde kamers, zoals de wasruimte, snel benauwd en vochtig worden. Hoewel je de was buiten kunt drogen, is dat niet altijd een optie. In zulke gevallen is deze luchtontvochtiger een echte must-have. Het apparaat zorgt voor schone, droge lucht en werkt uiterst efficiënt. Tijdens het gebruik is het geluid minimaal; je hoort het als een zacht geruis op de achtergrond, wat absoluut niet storend is. Kortom, deze luchtontvochtiger is een absolute aanrader voor iedereen die streeft naar een comfortabele en droge woonomgeving.

Cet avis concerne le produit 3000-serie

Date of Use 2026-04-19

Cet avis concerne le produit 3000-serie

Date of Use 2026-04-19

02/05/2026

Nederland

Nederland

Een fijne luchtontvochtiger!

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Voor een aantal weken heb ik de Philips luchtontvochtiger kunnen testen. Op zolder, waar onze wasmachine en droger staan, is de luchtvochtigheid vaak erg hoog. Deze luchtontvochtiger meet de waarde en gaat gelijk aan de slag! Ik ben aangenaam verrast met de snelheid waarmee de luchtvochtigheid omlaag gaat. Het waterreservoir kan dit met gemak aan en zit niet snel vol. Er zijn verschillende standen in te stellen, waarbij het geluidsniveau ook wisselt. De continue weergegeven luchtvochtigheid maakt het helemaal af, ik ben fan!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3000-serie

Date of Use 2026-04-14

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3000-serie

Date of Use 2026-04-14

30/04/2026

Nederland

Nederland

Super apparaat

Mijn ervaring met de Philips DE3306/11: Meer dan alleen een droog huis Ik heb de Philips DE3306/11 nu een paar weken in huis en ik moet eerlijk zeggen: het is een blijvertje. Het begon al bij de bezorging; het apparaat is best zwaar, dus het uitpakken was even een work-out! Hoewel het design modern en strak is, ben ik persoonlijk niet zo’n fan van wit. Hopelijk komt Philips ooit nog met andere kleuren, maar voor nu misstaat hij zeker niet in de kamer. Wat me direct opviel, is hoe intuïtief het apparaat werkt. Ik heb de handleiding niet eens aangeraakt; de bediening wijst zichzelf. Dankzij de wieltjes rijd ik hem zo van de woonkamer naar de keuken. Alleen de trap op naar boven is door het gewicht wel even een gesjouw. Een ontzettend leuke extra is de aromadispenser. Met de bijgeleverde pads heb ik geuren zoals lavendel en bloemen geprobeerd. Het effect is subtiel: de lucht voelt niet alleen droger, maar ruikt ook heerlijk fris. Op het display kun je bovendien precies zien hoe hoog de luchtvochtigheid op dat moment is, wat erg handig is. De grootste winst zit voor mij in de wasmodus. Waar handdoeken normaal eeuwig aan het rek hangen te drogen, is een volle lading nu binnen een paar uur klaar. De was ruikt frisser en de stoffen voelen veel minder stug aan dan ik gewend ben van natuurlijk drogen. Echt een uitkomst! Maakt hij geluid? Ja, op de hoogste stand hoor je hem wel, maar storend vind ik het niet. Je went er snel aan en het weegt totaal niet op tegen het comfort dat je ervoor terugkrijgt. Conclusie: De Philips DE3306/11 is een tikkeltje prijzig, maar wat mij betreft de investering dubbel en dwars waard. Of je nu van vochtproblemen af wilt, je was sneller droog wilt hebben of gewoon een lekker ruikend huis wenst: dit apparaat doet het allemaal. Ik raad hem zeker aan!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3000-serie

Date of Use 2026-04-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3000-serie

Date of Use 2026-04-01

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  1. (1) Test réalisé par un organisme tiers certifié, conformément à la norme GB/T 19411-2003 à 35 °C et 90 % d'humidité relative.

  2. (2) Calcul basé sur la vitesse d'humidification divisée par la contenance d'une bouteille d'eau standard dans le pays concerné, soit 550 ml.

  3. (3) Superficie de déshumidification calculée conformément à la norme JEM 1411:1998 (catégorie des appartements situés dans des immeubles modernes en béton), avec hauteur sous plafond de 2,5 m.

  4. (4) Calcul : 20 m³, 60 % d'humidité relative à 27 °C ; test réalisé par un laboratoire tiers conformément à la norme GB/T 19411-2003. Résultats sujets à variation selon la ventilation naturelle, la libération/absorption de l'humidité, et les variations de température.

  5. (5) Comparaison avec un séchage naturel des vêtements en intérieur. Test réalisé par Philips.

  6. (6) Test réalisé avec 20 t-shirts synthétiques par Philips.

  7. (7) Calcul : GWP (Global Warming Potential, potentiel de réchauffement global) du R134a (1,300) et du R290 (&lt; 3).