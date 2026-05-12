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Déshumidifie l'air jusqu'à 34,3 l/j
Efficace dans les pièces jusqu'à 150 m³
L'humidité relative passe de 90 % au niveau sain de 60 % en seulement 16 minutes
S'adapte intelligemment à la qualité de l'air intérieur
Éco-responsable et puissant
Développé pour rétablir rapidement un air intérieur sain. Élimine efficacement l'humidité, combat les moisissures, les champignons, la condensation et les odeurs de renfermé. Empêche la multiplication des allergènes et protège votre intérieur des dégâts dus aux moisissures.
Extrait jusqu'à 34,3 litres d'humidité de l'air par jour. Idéal pour les pièces mesurant jusqu'à 150 m³ (3). Réduit l'humidité : passage d'un taux mauvais pour la santé de 90 % à un taux confortable de 60 % en seulement 16 minutes (4). Le grand réservoir d'eau de 4 l permet un fonctionnement prolongé en réduisant la fréquence de vidage.
Éliminez les odeurs de refermé dues aux moisissures, ainsi qu'aux moquettes et meubles humides en réduisant efficacement l'humidité. Diffusez dans l'air les huiles essentielles de votre choix pour respirer des senteurs fraîches et agréables.
4.6
sur 5
99
Avis
98%
recommandent ce produit
Cheesecorner
12/05/2026
Nederland
Fijne ontvochtiger
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Deze luchtontvochtiger is werkelijk een topproduct, met een bediening die bijzonder eenvoudig is en zich moeiteloos aanpast aan jouw wensen. Het apparaat is ook zeer draagbaar, waardoor je het gemakkelijk kunt verplaatsen naar elke ruimte die extra luchtvochtigheid kan gebruiken. Zeker met de warmere dagen in aantocht kan het in bepaalde kamers, zoals de wasruimte, snel benauwd en vochtig worden. Hoewel je de was buiten kunt drogen, is dat niet altijd een optie. In zulke gevallen is deze luchtontvochtiger een echte must-have. Het apparaat zorgt voor schone, droge lucht en werkt uiterst efficiënt. Tijdens het gebruik is het geluid minimaal; je hoort het als een zacht geruis op de achtergrond, wat absoluut niet storend is. Kortom, deze luchtontvochtiger is een absolute aanrader voor iedereen die streeft naar een comfortabele en droge woonomgeving.
Cet avis concerne le produit 3000-serie
Date of Use 2026-04-19
Cet avis concerne le produit 3000-serie
Date of Use 2026-04-19
TomsterNL
02/05/2026
Nederland
Een fijne luchtontvochtiger!
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Voor een aantal weken heb ik de Philips luchtontvochtiger kunnen testen. Op zolder, waar onze wasmachine en droger staan, is de luchtvochtigheid vaak erg hoog. Deze luchtontvochtiger meet de waarde en gaat gelijk aan de slag! Ik ben aangenaam verrast met de snelheid waarmee de luchtvochtigheid omlaag gaat. Het waterreservoir kan dit met gemak aan en zit niet snel vol. Er zijn verschillende standen in te stellen, waarbij het geluidsniveau ook wisselt. De continue weergegeven luchtvochtigheid maakt het helemaal af, ik ben fan!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3000-serie
Date of Use 2026-04-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3000-serie
Date of Use 2026-04-14
Daissen
30/04/2026
Nederland
Super apparaat
Mijn ervaring met de Philips DE3306/11: Meer dan alleen een droog huis Ik heb de Philips DE3306/11 nu een paar weken in huis en ik moet eerlijk zeggen: het is een blijvertje. Het begon al bij de bezorging; het apparaat is best zwaar, dus het uitpakken was even een work-out! Hoewel het design modern en strak is, ben ik persoonlijk niet zo’n fan van wit. Hopelijk komt Philips ooit nog met andere kleuren, maar voor nu misstaat hij zeker niet in de kamer. Wat me direct opviel, is hoe intuïtief het apparaat werkt. Ik heb de handleiding niet eens aangeraakt; de bediening wijst zichzelf. Dankzij de wieltjes rijd ik hem zo van de woonkamer naar de keuken. Alleen de trap op naar boven is door het gewicht wel even een gesjouw. Een ontzettend leuke extra is de aromadispenser. Met de bijgeleverde pads heb ik geuren zoals lavendel en bloemen geprobeerd. Het effect is subtiel: de lucht voelt niet alleen droger, maar ruikt ook heerlijk fris. Op het display kun je bovendien precies zien hoe hoog de luchtvochtigheid op dat moment is, wat erg handig is. De grootste winst zit voor mij in de wasmodus. Waar handdoeken normaal eeuwig aan het rek hangen te drogen, is een volle lading nu binnen een paar uur klaar. De was ruikt frisser en de stoffen voelen veel minder stug aan dan ik gewend ben van natuurlijk drogen. Echt een uitkomst! Maakt hij geluid? Ja, op de hoogste stand hoor je hem wel, maar storend vind ik het niet. Je went er snel aan en het weegt totaal niet op tegen het comfort dat je ervoor terugkrijgt. Conclusie: De Philips DE3306/11 is een tikkeltje prijzig, maar wat mij betreft de investering dubbel en dwars waard. Of je nu van vochtproblemen af wilt, je was sneller droog wilt hebben of gewoon een lekker ruikend huis wenst: dit apparaat doet het allemaal. Ik raad hem zeker aan!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3000-serie
Date of Use 2026-04-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 3000-serie
Date of Use 2026-04-01
(1) Test réalisé par un organisme tiers certifié, conformément à la norme GB/T 19411-2003 à 35 °C et 90 % d'humidité relative.
(2) Calcul basé sur la vitesse d'humidification divisée par la contenance d'une bouteille d'eau standard dans le pays concerné, soit 550 ml.
(3) Superficie de déshumidification calculée conformément à la norme JEM 1411:1998 (catégorie des appartements situés dans des immeubles modernes en béton), avec hauteur sous plafond de 2,5 m.
(4) Calcul : 20 m³, 60 % d'humidité relative à 27 °C ; test réalisé par un laboratoire tiers conformément à la norme GB/T 19411-2003. Résultats sujets à variation selon la ventilation naturelle, la libération/absorption de l'humidité, et les variations de température.
(5) Comparaison avec un séchage naturel des vêtements en intérieur. Test réalisé par Philips.
(6) Test réalisé avec 20 t-shirts synthétiques par Philips.
(7) Calcul : GWP (Global Warming Potential, potentiel de réchauffement global) du R134a (1,300) et du R290 (< 3).