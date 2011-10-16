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Arrêté
L'obsession du son
Écoutez de la musique et rechargez votre iPhone/iPod avec cette microchaîne hi-fi composantes Philips. Les enceintes noires finition High-Gloss et le boîtier en aluminium apportent une touche élégante tandis que les tweeters à dôme diffusent un son riche et naturel.
station d'accueil pour iPhone/iPod
Tweeter à dôme
100 W
Ce système a une puissance de sortie totale de 100 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.
Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale. Ils offrent un mélange sonore harmonieux, pur et sans distorsion, une clarté vocale exceptionnelle et une grande pureté de son instrumental, ajustant ainsi la balance générale du son lorsque les tweeters sont couplés à des haut-parleurs de graves.
Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
4.7
sur 5
7
Avis
100%
recommandent ce produit
joril
16/10/2011
France
Super son pour une si petite chaine hi-fi
Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM713 Chaîne Hi-Fi
Oui, je recommande ce produit
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Guidra
16/10/2011
France
Super son pour une si petite chaine hi-fi
Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM713 Chaîne Hi-Fi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM713 Chaîne Hi-Fi
sweetcandy05
25/05/2010
France
un petit bijou de technologie
Pour écouter la radio, un CD ou encore son Ipod, cette micro chaîne est vraiment l'idéal : un son pure et satisfaisant, un désign simple qui s'accorde à tous les intérieurs. Je suis vraiment contente de mon acquisition et recommande ce produit sans hésiter. Merci à Philips pour ce petit bijou de technologie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM713 Chaîne Hi-Fi
Oui, je recommande ce produit
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