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Arrêté

Chaîne Hi-Fi

DCM713/12

4.7

| (7) Avis | 100% recommandent ce produit

L'obsession du son

Écoutez de la musique et rechargez votre iPhone/iPod avec cette microchaîne hi-fi composantes Philips. Les enceintes noires finition High-Gloss et le boîtier en aluminium apportent une touche élégante tandis que les tweeters à dôme diffusent un son riche et naturel.

Voir tous les avantages

Profitez de la musique haute fidélité

L'obsession du son

  • station d'accueil pour iPhone/iPod

  • Tweeter à dôme

  • 100 W

Puissance de sortie totale de 100 W RMS

Puissance de sortie totale de 100 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 100 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

Tweeter à dôme pour un son riche et naturel

Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale. Ils offrent un mélange sonore harmonieux, pur et sans distorsion, une clarté vocale exceptionnelle et une grande pureté de son instrumental, ajustant ainsi la balance générale du son lorsque les tweeters sont couplés à des haut-parleurs de graves.

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 5

7

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

16/10/2011

France

France

Super son pour une si petite chaine hi-fi

Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM713 Chaîne Hi-Fi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM713 Chaîne Hi-Fi

16/10/2011

France

France

Super son pour une si petite chaine hi-fi

Très satisfait de cette mini chaîne, qui m'a surprise par la qualité du son et la puissance malgré de si petits volumes. La fouction loudness est un plus.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM713 Chaîne Hi-Fi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM713 Chaîne Hi-Fi

25/05/2010

France

France

un petit bijou de technologie

Pour écouter la radio, un CD ou encore son Ipod, cette micro chaîne est vraiment l'idéal : un son pure et satisfaisant, un désign simple qui s'accorde à tous les intérieurs. Je suis vraiment contente de mon acquisition et recommande ce produit sans hésiter. Merci à Philips pour ce petit bijou de technologie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM713 Chaîne Hi-Fi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM713 Chaîne Hi-Fi

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