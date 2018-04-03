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Arrêté
Un son hi-fi adapté à votre environnement
Connectez jusqu'à deux appareils Bluetooth® en même temps ou utilisez USB Direct, et personnalisez votre son avec Digital Sound Control. Connectez n'importe quel appareil audio via l'entrée Audio pour donner vie à votre musique. Design fin et compact permettant une installation murale.
Bluetooth®
avec MULTIPAIR
La transmission du son sans fil via Bluetooth® est de plus en plus courante dans le monde de l'audio, mais la plupart des systèmes compatibles Bluetooth® autorisent la connexion d'un seul appareil à la fois. L'appairage de plusieurs appareils vous permet de connecter jusqu'à trois appareils et de basculer entre eux de manière instantanée.
Conception compacte pour tous les espaces et styles de vie. Avec son design élégant et sa taille réduite, ce produit trouve sa place dans tous les intérieurs.
L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
4.2
sur 5
16
Avis
92%
recommandent ce produit
Tounet
03/04/2018
Suisse
Je suis content
J’apprécie cette appareil, simple d'emploi, dommage l’absence d'affichage de la lecture en cours.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM2460 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM2460 Microchaîne
Ferogi
26/12/2017
España
Exactamente lo que necesitaba
Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM2460 Microcadena
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM2460 Microcadena
Nicolatrn
21/07/2017
Italia
Acheteur vérifié
Ottimo prodotto, suono buono
Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM2460 Sistema musicale micro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM2460 Sistema musicale micro