Payez plus tard avec Klarna
BRL170/00
Rasoir double grille
Système de rasage avancé
Charge en 1 h + charge rapide
5 accessoires
Les lames flexibles incurvées sont 75 % plus efficaces que les lames traditionnelles du Ladyshave.* Protégées par la grille, elles épousent vos courbes, pour un rasage au plus près.
La tête flexions multiples avec grilles flottantes et support flexible glisse sur votre peau, assurant un contact optimal. La double grille de rasage permet d'attraper le plus de poils possible.
Les coussinets conforts situés des deux côtés de la tête de rasage caressent votre peau, pour une sensation de douceur, notamment au niveau des courbes.
Récompenses
3.8
sur 5
311
Avis
Mamunur
11/06/2020
France
Great product
Great product, reasonably priced battery does last long. Recommend
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Prestige BRL170/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Prestige BRL170/00 Rasoir électrique 100 % étanche
tuliche
17/04/2020
France
Produit excellente
Ma femme est super contante et son premier Philips SatinShave
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Prestige BRL170/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SatinShave Prestige BRL170/00 Rasoir électrique 100 % étanche
abside
25/08/2017
France
NE RASE PAS!!!
Il,doit y avoir un truc!!! Mais lequel? Lorsqu'il rase, c'est plutôt performant mais malheureusement, la plupart du temps il ne rase pas. Ce qui en fait un achat au final totalement inutile. J'attends donc un retour du SAV. Le revendeur chez lequel je l'ai acheté s'est quant à lui montré totalement incompétent sinon désagréable. Je regrette mon achat et souhaite un remboursement ou un échange, en tout cas une compensation équivalente à l'investissement financier.
Cet avis concerne le produit SatinShave Prestige BRL160/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit SatinShave Prestige BRL160/10 Rasoir électrique 100 % étanche