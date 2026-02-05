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Epilator Series 9000 Épilateur sans fil 100 % étanche

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BRE719/00

Epilator Series 9000 Épilateur sans fil 100 % étanche

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  • PDF fichier, 143.7 kB
  • 28 May 2026

Manuel d’utilisation

  • PDF fichier, 4.9 MB
  • 17 December 2025

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