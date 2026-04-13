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  • Prenez soin de votre corps, efficacement et en douceur.
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Epilator Series 9000Épilateur sans fil 100 % étanche

BRE719/00

4.7
| (194) Avis | 99% recommandent ce produit
Prenez soin de votre corps, efficacement et en douceur.
Votre peau est plus douce que jamais grâce à notre épilateur le plus efficace. Découvrez le premier épilateur au monde avec ProGuide et visibilité à 360° pour des résultats efficaces, tout en douceur. Bien plus qu'un simple épilateur, c'est votre set tout-en-un pour l'épilation et le soin du corps.
Voir tous les avantages

Oubliez votre routine d'épilation pendant 4 semaines maximum.

Prenez soin de votre corps, efficacement et en douceur.

  • Utilisable sur peau humide ou sèche

  • Pour les jambes, le corps et le maillot

  • Bien plus qu'un épilateur

  • 8 accessoires au total

Une peau douce pendant près de 4 semaines

Une peau douce pendant près de 4 semaines

Oubliez votre routine d'épilation. Plus besoin d'attendre que les poils repoussent : il élimine des poils 3 fois plus courts que la cire.

ProGuide. Moins de douleur, plus de confort cutané*

ProGuide. Moins de douleur, plus de confort cutané*

Le premier épilateur au monde avec ProGuide et une visibilité à 360° pour une efficacité et une douceur incomparables. ProGuide optimise l'angle d'épilation à 75° pour un résultat irréprochable et tend la peau pour plus de confort. La lumière LED à 360° vous permet de repérer et d'éliminer davantage de poils.

Efficace et rapide. Éclairez, repérez, éliminez.

Efficace et rapide. Éclairez, repérez, éliminez.

Des résultats rapides et efficaces grâce à la technologie Double Action. Attrape même les poils les plus courts avec ses pinces en céramique. Retient et élimine les poils aussi courts que 0,5 mm. Pas besoin d'appuyer. Glisse en toute simplicité. La lumière LED intégrée révèle le moindre poil. Épilez vos deux demi-jambes en moins de 6 minutes.

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4.7

sur 5

194

Avis

99%

recommandent ce produit

1

13/04/2026

France

France

Produit complet

Épilateur parfait , produit complet et fourni avec tout ces accesoires. Pas besoin de repasser plusieurs fois. Tres peux douloureux et épile parfaitement. La charge tiens parfaitement pour l'ensemble du defrichable.

Pour

Epilation rapide, complete, tres peux douloureux, parfait

Contre

Sace de rangement plus solide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 9000 BRE719/00 Épilateur sans fil 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 9000 BRE719/00 Épilateur sans fil 100 % étanche

09/04/2026

France

France

Super epilateur, avec tout compris

J'adore cet épilateur, il a plein d'embouts donc il me permet de tout faire, y compris les zones plus compliquées comme le maillot. Je me sens toujours en sécurité avec lui quand je l'utilise, avoir la lumière c'est très pratique. Sur le côté épilation il arrive vraiment à saisir même les petits poils que je n'arrive pas avec une pinc eà épiler, c'est un sans faute. Bonus il est livré avec une belle pochette de rangement et c'est top pour tout ranger et garder la sdb organisée

Pour

rapide, efficace, tous les embouts, très joli design, pochette de rangement

Contre

Comme tous les épilateurs, sensation nouvelle au début

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 9000 BRE719/00 Épilateur sans fil 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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05/04/2026

France

France

Mon Indispensable

J'ai testé l'épilateur PHILIPS WET & DRY 9000 que j'ai reçu dans un joli coffret avec tous les accessoires bien séparés dans des pochons individuels. Si vous utilisez bien la brosse exfoliante dans les zones sensibles, vous aurez une douleur très modérée lors de l'épilation et un résultat parfait. J'ai également testé les deux têtes de rasage avec et sans leur sabot. Vous avez une tête de rasage pour les aisselles et jambes et une pour le maillot. Vous obtenez également un très bon résultat avec une peau lisse et douce. L'autonomie de la charge de cet épilateur importante et vous permet plusieurs usages sans recharge.Après chaque utilisation, je range mon appareil dans le sac fourni. Je suis vraiment satisfaite d'avoir testé cet épilateur que je conseil.

Pour

appareil simple d'utilisation très efficace et très doux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Epilator Series 9000 BRE719/00 Épilateur sans fil 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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