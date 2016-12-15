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Arrêté

StyleCareBoucleur Glam Shine

BHB872/00

4.6

| (30) Avis | 93% recommandent ce produit

Des boucles pleines de vie et des ondulations brillantes

Découvrez le boucleur Glam Shine. Notre premier boucleur avec fonction ionique et corps chauffant enrichi au titane, pour de magnifiques boucles et ondulations brillantes. L'indicateur sonore de boucle prête vous permet de créer des boucles régulières sur toute votre chevelure tout en vous protégeant des surchauffes.

Voir tous les avantages

Des boucles pleines de vie et des ondulations brillantes

  • Corps chauffant conique 13-25 mm

  • Fonction ionique

  • Corps chauffant enrichi en titane

  • Indicateur sonore boucle prête

Soin ionique, une chevelure brillante et sans frisottis

Soin ionique, une chevelure brillante et sans frisottis

Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Corps chauffant enrichi en titane pour des résultats parfaits

Corps chauffant enrichi en titane pour des résultats parfaits

Matériau utilisé par les professionnels, le titane est prisé pour sa robustesse et sa capacité à transmettre rapidement la chaleur, pour de meilleures performances de mise en forme. Le corps chauffant est enrichi en titane pour des résultats parfaits.

Indicateur sonore boucle prête évitant que vos cheveux ne surchauffent

Indicateur sonore boucle prête évitant que vos cheveux ne surchauffent

L'indicateur sonore boucle prête exclusif vous prévient lorsque votre boucle est prête. Cette fonctionnalité innovante vous permet de créer de superbes boucles et ondulations tout en évitant que vos cheveux ne surchauffent. Vous pouvez ne pas l'utiliser si vous préférez d'autres temps de mise en forme.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 5

30

Avis

93%

recommandent ce produit

3
1

15/12/2016

France

France

design et leger

sa technologie est innovante pour la protection de nos cheveux fragile. Les boucles ont du ressort et tiennent longtemps. le choix de température permet de boucler les cheveux les plus fin sans craindre la brûlure des pointes. un peu plus délicat pour trouver la bonne manipulation de l'enroulage de la mèche mais une fois compris ça se fait tout seul!!! je valide , je suis fan.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends

13/12/2016

France

France

Excellent produit

très bon produit !!! Facile pour faire de superbes boucles sans se fatiguer!! Que du bonheur!!! :-) :-) Merci encore pour m'avoir choisi pour ce teste!! :-) :-)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends

13/12/2016

France

France

Excellent produit

très bon produit !!! Facile pour faire de superbes boucles sans se fatiguer!! Que du bonheur!!! :-) :-) Merci encore pour m'avoir choisi pour ce teste!! :-) :-)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends

Oui, je recommande ce produit

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