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Des boucles pleines de vie et des ondulations brillantes
Découvrez le boucleur Glam Shine. Notre premier boucleur avec fonction ionique et corps chauffant enrichi au titane, pour de magnifiques boucles et ondulations brillantes. L'indicateur sonore de boucle prête vous permet de créer des boucles régulières sur toute votre chevelure tout en vous protégeant des surchauffes.
Corps chauffant conique 13-25 mm
Fonction ionique
Corps chauffant enrichi en titane
Indicateur sonore boucle prête
Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Matériau utilisé par les professionnels, le titane est prisé pour sa robustesse et sa capacité à transmettre rapidement la chaleur, pour de meilleures performances de mise en forme. Le corps chauffant est enrichi en titane pour des résultats parfaits.
L'indicateur sonore boucle prête exclusif vous prévient lorsque votre boucle est prête. Cette fonctionnalité innovante vous permet de créer de superbes boucles et ondulations tout en évitant que vos cheveux ne surchauffent. Vous pouvez ne pas l'utiliser si vous préférez d'autres temps de mise en forme.
4.6
sur 5
30
Avis
93%
recommandent ce produit
sandra22190
15/12/2016
France
Partie de promotion
design et leger
sa technologie est innovante pour la protection de nos cheveux fragile. Les boucles ont du ressort et tiennent longtemps. le choix de température permet de boucler les cheveux les plus fin sans craindre la brûlure des pointes. un peu plus délicat pour trouver la bonne manipulation de l'enroulage de la mèche mais une fois compris ça se fait tout seul!!! je valide , je suis fan.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends
cathflo59
13/12/2016
France
Partie de promotion
Excellent produit
très bon produit !!! Facile pour faire de superbes boucles sans se fatiguer!! Que du bonheur!!! :-) :-) Merci encore pour m'avoir choisi pour ce teste!! :-) :-)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends
annastesia
13/12/2016
France
Partie de promotion
Excellent produit
très bon produit !!! Facile pour faire de superbes boucles sans se fatiguer!! Que du bonheur!!! :-) :-) Merci encore pour m'avoir choisi pour ce teste!! :-) :-)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends