Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Tondeuses corps
Toutes les séries
Body Groomer 7000 Series Tête flexible 2D, système de coupe/rasage double
Assistance
BG7475/15
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l'achat et bénéficiez d'une extension de garantie (des conditions peuvent s'appliquer).
Manuel d’utilisation
Informations environnementales réglementaires
Tout (2)
Puis-je allumer ou éteindre la lumière Opti-light ?
Comment remplacer la tête de ma tondeuse corps Philips ?
Câble USB
ShaversBrosse nettoyante
Adaptateur mural USB HQ87
Ma nouvelle tondeuse à barbe ou mon nouveau rasoir Philips ne s'allume pas.
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Réparation et échange
Faites réparer ou remplacer un produit défectueux
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider